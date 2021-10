Zweiteiliger Spielfilm Deutschland 2012



Ungeachtet aller Gefahren versuchen die Marineoffiziere Hellmuth von Mücke und Karl Overbeck mit ihren Männern von Indonesien nach Deutschland zu gelangen. Da der Seeweg zu riskant ist, gehen sie in der osmanischen Hafenstadt Hodeidah an Land und setzen ihren Weg zu Fuß fort - quer durch eine von feindseligen Beduinen beherrschte Wüste. Karl Overbecks große Liebe Maria lässt sich derweil auf die Verlobung mit dem galanten Manfred von Manstein ein. Als sie jedoch erfährt, dass Karl noch am Leben sein könnte, gerät sie in einen schweren Konflikt.

Nachdem die Männer der Emden Sumatra wieder verlassen haben, fürchten sie, dass sie auf ihrem morschen Schoner nicht weit kommen werden. Doch Offizier Hellmuth von Mücke (Sebastian Blomberg) hat vorgesorgt und ein Treffen mit einem deutschen Frachter auf hoher See vereinbart. Kaum an Bord, übernimmt er kurzerhand das Kommando des riesigen Schiffes und lässt es als italienischen Frachter tarnen. Zwar können die Soldaten dank dieser Finte einen feindlichen Kreuzer täuschen, aber der Seeweg scheint dennoch zu gefährlich. In der osmanischen Hafenstadt Hodeidah gehen die Männer an Land, um über Arabien und die Türkei einen Rückkehrversuch zu wagen. Offizier Karl Overbeck (Ken Duken) weiß inzwischen, dass seine Verlobte Maria von Plettenberg (Felicitas Woll) auf der Flucht zurück nach Deutschland ist - er ahnt jedoch nicht, dass sie ihn für tot glaubt. Nur aus diesem Grund lässt Maria sich auf ihrer abenteuerlichen Fahrt, die von Colombo ins ägyptische Suez führt, von dem weltgewandten Manfred von Manstein (Matthias Schloo) umwerben. Doch als eine Zeitungsmeldung bei Maria neue Hoffnungen auf Karls Überleben weckt, gerät sie in einen schweren Konflikt - ihre standesbewussten Eltern haben bereits große Pläne mit von Manstein geschmiedet.

Karl, von Mücke und ihre Kameraden in Hodeidah bereiten den Marsch durch die Wüste vor - auch wenn der Offizier Friedrich von Schulau (Jan Henrik Stahlberg) einmal mehr versucht, das Unternehmen zu sabotieren. Ziel der Männer ist Konstantinopel, wo deutsche Truppen stationiert sind. Als Übersetzerin nehmen die Soldaten Salima (Sibel Kekilli) mit, eine Türkin mit deutschen Vorfahren, die auch mit Waffen umzugehen versteht. Das erweist sich bald als hilfreich, denn unter brennender Wüstensonne werden die Seeleute von kriegerischen Beduinen attackiert. Zwar kann die Emden-Crew das erste Gefecht für sich entscheiden - doch es wird immer deutlicher, dass nicht alle den gefahrvollen Gewaltmarsch überstehen werden. Rollen und Darsteller: Karl Overbeck Ken Duken Maria von Plettenberg Felicitas Woll Hellmuth von Mücke Sebastian Blomberg Friedrich von Schulau Jan Henrik Stahlberg Maat Kluthe Oliver Korittke Salima Sibel Kekilli Dr. Barthel Wolfgang Winkler Elisabeth von Plettenberg Verena Plangger Wilhelm von Plettenberg Gerd Wameling Manfred von Manstein Matthias Schloo Wilhelmine von Plettenberg Charlotte Sieglin Matrose Hilgert Michael Lott Matrose Mahnert Norman Schenk Matrose Norget Robert Glatzeder Matrose Schürmann Roger Ditter und andere Kamera: Erich Maria Krenek Musik: Matthias Raue Regie: Berengar Pfahl