Der letzte Patriarch

Zweiteiliger Spielfilm Deutschland 2010



Marzipanfabrikant Konrad Hansen kämpft in China gegen Produktpiraten, die den Bestand seines Firmenimperiums gefährden. Mit Hilfe eines fähigen Journalisten spürt Konrad seinen Widersacher auf und erlebt dabei eine herbe Überraschung: Der Leiter der illegalen Fabrik, die das gefälschte Hansen Marzipan zu Schleuderpreisen auf den Markt wirft, handelt aus persönlichen Motiven, um sich an Konrad zu rächen. Als Konrad in dieser angespannten Situation einen unverhofften Schicksalsschlag hinnehmen muss, gerät der Patriarch ins Wanken.

In der Paraderolle des hanseatischen Marzipanfabrikanten zog Mario Adorf alle Register seines Könnens. Hannelore Elsner, Heio von Stetten, Kai Scheve, Max Urlacher, Julia Richter, Tina Bordihn und Ursula Karven spielten die weiteren Hauptrollen in diesem aufwendigen Zweiteiler, der in Lübeck und Asien entstand.

Konrad Hansen (Mario Adorf) reist mit Ruth (Hannelore Elsner) an seiner Seite zurück nach China, um seinen Widersacher zu finden. In Shanghai trifft er sich mit Mei Jing (Tan Kheng Hua) und wird von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt. Mei Jing lebte einst im Lübecker Haus der Hansens, wo Konrad, bereits verheiratet, eine Affäre mit der talentierten jungen Musikerin begann. Um der Familienehre willen, schickte er Mei Jing fort und speiste sie mit Geld ab. Damals ahnte Konrad nicht, dass sie schwanger war. So wuchs sein unehelicher Sohn Tao (Jason Chan) in China heran, besessen von dem Gedanken, sich an seinem Vater zu rächen. Mit seiner illegalen Fabrik fügt Tao dem Hansen-Imperium schweren Schaden zu. Doch Konrad spürt die nicht genehmigte Produktionsstätte auf. Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die chinesischen Behörden dem Produktpiraten das Handwerk legen. Konrad fliegt zurück nach Europa. Er wähnt sich bereits auf der Siegerstraße, als ihn ein erneuter Schicksalsschlag trifft. Sein Sohn Sven (Kai Scheve), an Depressionen leidend, nimmt sich nach einer Auseinandersetzung mit dem Patriarchen das Leben. Erst nach Svens Tod ist Konrad bereit, sein eigenes Handeln zu hinterfragen. Seine Vertraute und Freundin Ruth macht ihm klar, dass er nach vorne blicken muss. Konrad gelingt es, die Familie wieder zu einen. Nun muss er sich nur noch mit seinem Sohn Tao aussprechen, denn der ist aus demselben Holz geschnitzt wie sein Vater. Und er versteht auch eine Menge von Marzipan.

Unterhaltungsspezialist Michael Steinke inszenierte das packende Familiendrama um eine hanseatische Marzipan-Dynastie. Die Rolle des grantigen Patriarchen wurde passgenau auf Mario Adorf zugeschnitten. Als Konrads spirituelle Ratgeberin setzte Hannelore Elsner schauspielerische Akzente. Außerdem sind Max Urlacher, Kai Scheve, Ursula Karven, Julia Richter, Heio von Stetten und Tina Bordihn zu sehen. Für das Buch zeichnet die renommierte Autorin Brigitte Blobel verantwortlich. Rollen und Darsteller: Konrad Hansen Mario Adorf Ruth Buchleitner Hannelore Elsner Lars Hansen Max Urlacher Sven Hansen Kai Scheve Valerie Hansen Ursula Karven Florian von Wachsmuth Heio von Stetten Britta Julia Richter Tilmann Anian Zollner Maja Hansen Tina Bordihn Chang Suong Wong Li Lin Chang Mei Jing Tan Kheng Hua Chang Tao Jason Chan Dr. Hu Bill Teoh Sekretärin Röschen Irene Rindje Jacob Niklas Fastrich Meike Hansen Josephine Martz und andere Kamera: Dieter Sasse Musik: Robert Schulte Hemming und Jens Langbein Regie: Michael Steinke

Sendung am So. , 30.1.2022 1:15 Uhr, Film, SWR Fernsehen