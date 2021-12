Zweiteiliger Spielfilm Deutschland 2010



Marzipanfabrikant Konrad Hansen will mehr Zeit für sich und seine dritte Ehefrau, die deutlich jüngere Valerie. Völlig überraschend übergibt er die Führung der Firma seinem jüngsten Sohn Lars und übergeht dabei den pflichtbewussten Sven, der sich seit jeher für den Betrieb aufopferte. Als Lars' hochtrabende Expansionspläne nach China zu scheitern drohen, nimmt Konrad wieder das Heft in die Hand, denn er ist der letzte Patriarch.

Die Rolle des schroffen, aber menschlichen Unternehmers wurde Mario Adorf auf den Leib geschrieben. Das zweiteilige Familiendrama um eine Marzipandynastie, in Lübeck und Asien gedreht, war auch in den weiteren Rollen glänzend besetzt mit Hannelore Elsner, Julia Richter, Max Urlacher, Heio von Stetten, Kai Scheve, Tina Bordihn und Ursula Karven.

Konrad Hansen (Mario Adorf), alteingesessener Lübecker Marzipanfabrikant, tritt als Firmenchef zurück. Nachfolger wird nicht wie erwartet sein erstgeborener Sohn Sven (Kai Scheve), der sich stets für den Betrieb ins Zeug legte, sondern der smarte Überflieger Lars (Max Urlacher). Lars hatte den Vater durch die zukunftsorientierte - aber auch riskante - Expansion der Firma nach China beeindruckt. Die Familie ist über die einsame Entscheidung des Patriarchen entsetzt, es kommt zum Disput. In der Krise besinnt Konrad sich auf seine langjährige Vertraute Ruth (Hannelore Elsner), eine Künstlerin, die zurückgezogen auf dem friesischen Land lebt und der er vertraut. Noch ahnt Konrad nicht, wie schnell er seine Entscheidung, Lars zum Firmenchef zu berufen, bereuen wird. Als er mit seiner deutlich jüngeren Frau Valerie (Ursula Karven) und Lars zum Richtfest der neuen Fabrik in Shanghai eintrifft, erreicht ihn eine schockierende Nachricht: Chinesische Produktpiraten haben die streng gehütete Rezeptur des Hansen Marzipans perfekt imitiert. Konrad befürchtet, dass die billige Fälschung das Hansen-Imperium zum Einsturz bringen könnte. Nur widerwillig nimmt er die Hilfe des Wirtschaftsjournalisten Florian von Wachsmuth (Heio von Stetten), der in Shanghai lebt und arbeitet, in Anspruch. Der Reporter, dessen Schwerpunkt Fälschungen sind, versucht die Produktpiraten ausfindig zu machen, er wittert eine große Story. Konrad muss zurück nach Lübeck, um dort das Schlimmste zu verhindern. Bei seinen Recherchen ist von Wachsmuth tatsächlich erfolgreich. Dabei kommt er einem sorgsam gehüteten Familiengeheimnis auf die Spur, das Konrad gerne unter Verschluss gehalten hätte.

Der aufwendige Zweiteiler erzählt ein bewegendes Familiendrama in Zeiten von Globalisierung und Produktpiraterie. In der Titelrolle, die Mario Adorf auf den Leib geschrieben wurde, spielte der Grandseigneur des deutschen Films einen Charakter mit Ecken und Kanten: "Hansen ist ein charmanter Kotzbrocken, der ganz schön hart sein kann. Aber er erkennt seine Fehler und lernt daraus. Das hat die Rolle für mich so interessant gemacht", erklärte Mario Adorf. Neben Hannelore Elsner als seine alte Freundin waren Max Urlacher, Kai Scheve, Julia Richter, Ursula Karven, Tina Bordihn und Heio von Stetten zu sehen. Michael Steinke inszenierte nach einem Buch der mehrfach ausgezeichneten Autorin Brigitte Blobel. Als Drehorte konnten das malerische Lübeck und die Skyline der fernöstlichen Wirtschaftsmetropole Schanghai kaum gegensätzlicher sein. Rollen und Darsteller: Konrad Hansen Mario Adorf Ruth Buchleitner Hannelore Elsner Lars Hansen Max Urlacher Sven Hansen Kai Scheve Valerie Hansen Ursula Karven Florian von Wachsmuth Heio von Stetten Britta Julia Richter Tilmann Anian Zollner Maja Hansen Tina Bordihn Chang Suong Wong Li Lin Chang Mei Jing Tan Kheng Hua Chang Tao Jason Chan Dr. Hu Bill Teoh Sekretärin Röschen Irene Rindje Anwalt Lüders Volkert Kraeft Jacob Niklas Fastrich und andere Kamera: Dieter Sasse Musik: Robert Schulte Hemming und Jens Langbein Regie: Michael Steinke

