Zweiteiliger Fernsehfilm Deutschland 2019



Europa im Umbruch - die "Flüchtlingskrise" ist überall spürbar. Vor diesem Hintergrund entfaltet sich das Schicksal der Protagonistinnen und Protagonisten, ihre Wege kreuzen sich. Die Geschichte beginnt an einem Strand in Griechenland, Touristinnen und Touristen genießen bei strahlendem Wetter ihren Urlaub, als plötzlich ein Schlauchboot strandet. Rund fünfzig Geflüchtete stürzen vor den Augen der Urlauber*innen aus dem Boot und rennen los. Dieses Ereignis ist der Dreh- und Angelpunkt: Eine hilfsbereite deutsche Familie nimmt einen jungen nigerianischen Migranten auf, eine französische Unternehmerin ersinnt ein neues Modell zur Verwaltung von Flüchtlingslagern, ein griechischer Sicherheitsbeamter wird von Schuldgefühlen geplagt und eine syrische Familie ersucht um politisches Asyl in Paris. Alle sind voller Hoffnung. Welchen Weg werden sie gehen? Welche Grenzen überschreiten?

Amare und Nelson erreichen die Grenze nach Nordmazedonien. Sie beschließen, im Dunkeln ihr Glück zu versuchen und schaffen es, unter dem ersten Zaun hindurch zu schlüpfen. Am zweiten Zaun aber bleibt Nelson stecken. Patrouillierende Wachleute entdecken sie. Amare muss Nelson zurückzulassen. Er nimmt dessen Tasche und Geld an sich und flieht durch den ersten Zaun zurück nach Griechenland. Zu Fuß geht er stundenlang weiter, bis er zusammenbricht. Ein griechischer Bauer findet ihn und nimmt Amare mit.

Während Bassam Jürgen darauf aufmerksam macht, dass er strenger mit Flo sein muss, zieht Flo Konsequenzen aus seiner nächtlichen Entdeckung und bringt ein Schloss an seiner Zimmertür an, um sich vor dem Fremden zu schützen. Silke schaut sich in Bassams Zimmer um und möchte wissen, wer dieser Junge ist, der nun bei ihnen wohnt und so sensibel auf sie wirkt. Sie entdeckt in einem Heft voller arabischer Notizen ihre Uhr, die Bassam offenbar genommen hat. Darauf angesprochen, entschuldigt sich Bassam und gibt den kleinen Diebstahl zu. Er wollte lediglich etwas von ihr bei sich haben. Silke ist gerührt und überlässt ihm ihre Uhr. Nachts kann Bassam nicht schlafen, schleicht sich in das Zimmer von Silke und Jürgen und beobachtet sie im Schlaf.

Daniels Leiche wird tatsächlich wieder an der Küste angeschwemmt. Der griechische Polizist Kalpakidis befragt Yiannis und Alexandros erneut. Er glaubt ihnen und geht davon aus, dass Daniel von Schleppern getötet wurde. Stelios aber bemerkt Yiannis' Nervösität. Als er seine Beobachtungen Hélène mitteilt, beauftragt sie ihn, die Geschichte zu überprüfen. Solange die Ausschreibung läuft, müssen sie jeden Skandal vermeiden. Tatsächlich findet Stelios Spuren, die seinen Verdacht bestätigen: Die beiden Griechen haben etwas mit Daniels Tod zu tun. Ein letztes Übernahmeangebot von Walser schlägt Hélène erneut aus. Sie will nicht gekauft werden. Yiannis leidet unter seinen Visionen. Immer wieder sieht er den toten Daniel. Alexandros ist keine große Hilfe. Er will einfach weitermachen. Yiannis sucht seine Rettung im Alkohol, was seine Schwermut und sein schlechtes Gewissen nur befeuert. Elli spricht Alexandros auf Yiannis' seltsames Verhalten an. Sie fürchtet, er verschweige ihnen etwas. Alexandros erzählt ihr von dem toten Flüchtlingsjungen. Der Tod habe ihren Bruder einfach aufgewühlt.