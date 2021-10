Wer stört die Ruhe des winterlichen Waldes? Die Eltern des schweigsamen Felix sind leidenschaftliche Jäger. Nicht nur im Revier, sondern auch zu Hause, sorgen sie mit fester Hand für Ordnung. Doch kann das, was die Ruhe des Waldes stört, mit Härte gezähmt werden oder treibt der Plan der Eltern die ganze Familie in die Finsternis? Der Kurzfilm WAID zeigt vor stimmungsvoller Kulisse des Schwarzwaldes das Schicksal eines schweigsamen Jungen, der alles Wilde in der Natur liebt.

Rollen und Darsteller: Felix Jonathan Lade Marlies Annette Mayer Heiner Martin Wangler Regie: Lorenz Piehl