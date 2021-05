Vierteilige Fernsehserie Deutschland/Tschechien 2017



Während der Vermisstenfall Janine immer rätselhafter wird, braut sich in Forstenau weiteres Unheil zusammen: Sowohl die Eltern ihrer Freundinnen als auch die Polizei sind in ein Netz aus Geheimnissen verwickelt. Hauptdarstellerin Julia Jentsch spielt eine kämpferische Frau, die beharrlich auf eigene Faust weiterforscht und erkennt, dass auch sie als Mutter folgenschwere Fehler gemacht hat. Im dritten Film der Miniserie "Das Verschwinden" fokussiert Regisseur Hans-Christian Schmid auf die selbstzerstörerische Unzufriedenheit der Teeanger-Mädchen, die durch den Drogen- und Partyrausch ihre Zukunft aufs Spiel gesetzt haben. Längst ist klar, dass in der bayerischen Kleinstadt das Unheil nicht über die nahegelegene Grenze kommt, sondern hausgemacht ist.

Michelle Grabowski (Julia Jentsch) steht vor einer schweren Entscheidung: Nur, wenn sie das Crystal Meth der Polizei übergibt und damit ihre Tochter Janine (Elisa Schlott) schwer belastet, kann sich das LKA in den Fall einschalten - allerdings nicht zur Suche nach der Vermissten, sondern mit einer Fahndung wegen Drogenhandels. Woher das Geld für den Kauf des Cristal Meth stammt, weiß Michelle inzwischen: Janine hat es sich von Martin Göhl (Godehard Giese) geliehen - ohne zu wissen, dass er ihr leiblicher Vater ist. Nun erkennt die verzweifelte Mutter, dass ihre Geheimnisse und Lügen zu dem Unheil beigetragen haben, das ungebremst seinen Lauf nimmt. Hilflos müssen auch die Eltern von Janines Freundinnen miterleben, wie ihnen die Kinder unaufhaltsam entgleiten: Manu (Johanna Ingelfinger) stirbt fast an einer Überdosis und Laura Wagner (Saskia Rosendahl) kehrt ihrem Elternhaus nach einem Streit mit dem Vater (Michael A. Grimm) den Rücken. Die Schülerin flüchtet sich ausgerechnet zu dem Kleinstadtdealer Tarik Karaman (Mehmet Atesçi), von dem sie mit geklautem Geld heimlich Drogen kauft. Zwischen den beiden beginnt eine zarte Romanze, die Lauras Vater Helmut auf keinen Fall zulassen möchte. Er geht zu Tarek und dessen Eltern, Kerstin (Teresa Harder) und Ayhan Karaman (Vedat Erincin), um seine sonst so folgsame Tochter wieder heimzuholen. Auch Michelle möchte nichts unversucht lassen bei der Suche nach Janine: Eine neue Spur führt nach Tschechien. Rollen und Darsteller: Michelle Grabowski Julia Jentsch Manu Essmann Johanna Ingelfinger Laura Wagner Saskia Rosendahl Janine Grabowski Elisa Schlott Tarik Karaman Mehmet Atesci Steffi Essmann Nina Kunzendorf Leo Essmann Sebastian Blomberg Annegret Wagner Caroline Ebner Helmut Wagner Michael A. Grimm Kerstin Karaman Teresa Harder Ayhan Karaman Vedat Erincin Nicole Göhl Isabella Bartdorff Martin Göhl Godehard Giese Gerd Markwart Stephan Zinner Jens Köhler Martin Feifel Kai Jessel Golo Euler Juliane Durkheim Judith Engel Evi Grabowski Anne-Marie Weisz Christoph Hochstetter Stefan Murr und andere Kamera: Yoshi Heimrath Musik: The Notwist Regie: Hans-Christian Schmid

