(Van der Valk - Only in Amsterdam) Spielfilm Großbritannien/Niederlande/Deutschland 2019



Hauptdarsteller Marc Warren alias Kommissar Van der Valk taucht bei seinem zweiten Fall in die Welt dunkler Mythen ein: Um den Mörder einer jungen Frau zu finden, muss der Titelheld in "Rauschendes Amsterdam" eine Reihe von Geheimnissen aufdecken. An der Seite von Marc Warren spielen Maimie McCoy als Kommissarin Lucienne, Luke Allen-Gale als Sergeant Brad de Vries und Elliot Barnes-Worrell als Assistent Job Cloovers das Ermittlerteam. Die hochspannenden Thriller nach Motiven der Krimis von Nicolas Freeling wurden von Autor Chris Murray modernisiert. Die Coolness des Hauptdarstellers, pointierten Dialoge und exzellente Bilder aus der Grachtenstadt Amsterdam machen die Qualität der deutsch-britisch-niederländischen Reihe aus.

In einem Amsterdamer Hotel findet das Personal die Leiche einer jungen Frau. Kommissar Piet Van der Valk (Marc Warren) und seine Kollegin Lucienne (Maimie McCoy) übernehmen den Mordfall, der sich schon bald als überaus mysteriös herausstellt. Das Opfer, die aus einer streng konservativen Familie stammende Aamina (Taj Atwal), starb offenbar bei einem gefährlichen Liebesspiel. Schon bald finden die Ermittler heraus, dass sich die 23-Jährige für die dunkle Seite der Erotik und einen einschlägigen Autor aus dem 18. Jahrhundert interessierte. Unter Verdacht geraten der Wissenschaftler Lionel Veith (Martijn Nieuwerf), der die Praktiken des sagenumwobenen Graf Ludwig von Zinzendorf erforscht, ebenso wie der charmante Kulturmäzen Klaas Gilbert (Tim Dutton). Van der Valk und sein Team stoßen schon bald auf eine weitere Frau, die sich ebenfalls heimlich für das ungewöhnliche Thema interessiert: die Karmeliternonne Joan (Juliet Aubrey). Auch Aaminas Tätigkeit als Krankenschwester in der umstrittenen Drogenklinik von Isaak Graaff (Jeroen Spitzenberger) wirft Fragen auf, denn die Ermordete stand in der Todesnacht selbst unter Drogen. Eine völlig neue Wendung nimmt der Fall, als die Ermittler darauf stoßen, dass Aamina eine Zwillingsschwester hat, die von ihrem religiösen Vater Talib Jabara (Paul Tylak) verstoßen wurde. Um das Rätsel zu lösen, muss Van der Valk ein komplexes Geflecht von Lügen und Täuschungen entwirren. Rollen und Darsteller: Piet van der Valk Marc Warren Lucienne Hassell Maimie McCoy Brad de Vries Luke Allen-Gale Job Cloovers Elliot Barnes-Worrell Julia Dahlman Emma Fielding Aamina & Zafira Jabara Taj Atwal Schwester Joan Pauwels Juliet Aubrey Klaas Gilbert Tim Dutton Zaim Jabara Taheen Modak Talib Jabara Paul Tylak Femke de Haan Eva Marie de Waal Otto Nelissen Teun Kuilboer Cliff Palache Mike Libanon Lionel Veith Martijn Nieuwerf Spike Martijn Oversteegen Janneke Paulis Anniek Pheifer Isaak Graaff Jeroen Spitzenberger und andere Kamera: Coen Stroeve Musik: Matthijs Kieboom Regie: Max Porcelijn

Sendung am Mo , 18.1.2021 2:35 Uhr, Film, SWR Fernsehen