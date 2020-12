(Van der Valk - Death in Amsterdam) Spielfilm Großbritannien/Niederlande/Deutschland 2019



In der hippen Modeszene von Ökomodelabels und "Green Start-ups" der Grachtenmetropole spielt der dritte Fall von "Kommissar Van der Valk". Hauptdarsteller Marc Warren und Maimie McCoy in der Rolle seiner Partnerin Lucienne müssen einen ungewöhnlichen Mord an einem Videoblogger aufklären. Van der Valk und seine von Emma Fielding gespielte Chefin Julia Dahlman geraten in "Zerrissenes Amsterdam" wegen eines Falls aus ihrer Vergangenheit selbst in Gefahr. Der Fernseh-Thriller zeigt die zwei Gesichter des Titelhelden: die knallharte Fassade des kantigen Ermittlers ebenso wie einen tiefsitzenden Schmerz. Der spannende Plot führt zu einem spektakulären Showdown.

Ein Schock für tausende Fans von Videoblogger Ed Loman (Sander Plukaard): Anstelle seines berüchtigten Live-Blogs über Mode sehen die Follower die Leiche des extrovertierten Influencers - mit zugenähten Augen. Kommissar Piet Van der Valk (Marc Warren) und sein Team gehen davon aus, dass der umstrittene Influencer seinen Mörder kannte. Die hippe Welt der fairen und ökologisch nachhaltigen Modelabels ist überschaubar, wie die Ermittler schon bald herausfinden, aber sie ist alles andere als harmonisch. Der gehypte Shootingstar, Designer Dani Nioh (Tom York), und seine umsichtige Mentorin Heidi Berlin (Christina Cole) rivalisieren mit der unbestrittenen Marktführerin Claudia Cabrera (Marieke Heebink) und deren selbstgefälligem Stardesigner Gustav Schneider (Maarten Heijmans). Die Scheinheiligkeit der aufstrebenden Branche, die faire Produktion und ökologische Nachhaltigkeit propagiert, prangert ein anonymer Kritiker an. Während seine Partnerin Lucienne (Maimie McCoy) das Innenleben der zerstrittenen Szene erforscht, hat Van der Valk noch etwas in eigener Sache zu erledigen. Er und seine Chefin Julia Dahlman (Emma Fielding) stehen selbst im Fadenkreuz: Willem Visser (Tom Mothersdale) hat mit den beiden noch eine Rechnung offen, weil sie seinen korrupten Vater hinter Gitter gebracht haben. Visser Senior ist nicht nur ein verurteilter Ex-Cop, sondern auch der frühere Mentor von Van der Valk. Schon bald gerät der Ermittler selbst in Gefahr. Rollen und Darsteller: Piet van der Valk Marc Warren Lucienne Hassell Maimie McCoy Brad de Vries Luke Allen-Gale Job Cloovers Elliot Barnes-Worrell Julia Dahlman Emma Fielding Heidi Berlin Christina Cole Dani Nioh Tom York Chacko Moghadam Saman Amini Mila de la Parra Claire Bender Claudia Cabrera Marieke Heebink Gustav Schneider Maarten Heijmans Mode Student Britte Lagcher Cliff Palache Mike Libanon Willem Visser Tom Mothersdale Lotta Nagel Shaniqua Okwok Ed Loman Sander Plukaard Casper Isaak Arthur Roffelsen und andere Musik: Matthijs Kieboom Kamera: Willem Helwig Regie: Jean van de Velde

Sendung am Mo , 25.1.2021 2:05 Uhr, Film, SWR Fernsehen