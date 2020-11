(Valdez is coming) Spielfilm USA 1970



Der alternde mexikanische Hilfssheriff Valdez setzt sich vergeblich bei dem mächtigen Großgrundbesitzer Frank Tanner für eine schwangere Indianerin ein, deren Mann er durch dessen Schuld getötet hat. Als Tanner ihn grausam demütigt, nimmt er ganz allein den Kampf gegen den Rancher und seine Revolvermänner auf. Burt Lancaster spielt die Hauptrolle in diesem packenden Western.

Der mexikanische Hilfssheriff Bob Valdez (Burt Lancaster) begegnet dem selbstherrlichen Rancher Frank Tanner (Jon Cypher), als dieser mit seinen Revolvermännern einen Schwarzen in einer Blockhütte belagert. Tanner behauptet, dieser habe den Ehemann seiner Geliebten Gay Erin (Susan Clark) umgebracht; als Valdez sich einschaltet, muss er den Belagerten in Notwehr erschießen. Erst hinterher stellt sich heraus, dass ein Unschuldiger getötet wurde. Valdez versucht daraufhin, Geld für die schwangere indianische Witwe (Juanita Penaloza) des Opfers zu sammeln. Tanner als eigentlich Schuldiger am Tod ihres Mannes lehnt es brüsk ab, sich mit 100 Dollar zu beteiligen; als Valdez hartnäckig bleibt, lässt Tanner ihn von seinen Männern grausam misshandeln. Anstatt zu resignieren, bäumt der alternde Mexikaner sich mutig auf, entführt nachts Tanners Geliebte und verlangt erneut die 100 Dollar für die Witwe. Der reiche Rancher hetzt daraufhin seine Leute auf ihn. Valdez nimmt jedoch von seinem Versteck in den Bergen aus den Kampf gegen die Übermacht entschlossen auf und erteilt ihnen eine blutige Abfuhr ...

"Valdez" schildert den Zusammenprall von Menschen verschiedener Rassen und Mentalitäten in der amerikanischen Pionierzeit. Burt Lancaster verkörpert darin eindrucksvoll einen alternden Mexikaner, der sich von einem geduckten Hilfssheriff zum verbissenen Kämpfer für ein Stück Gerechtigkeit wandelt. Gedreht wurde der Film mit seinen imponierenden Landschaftsaufnahmen in Spanien.