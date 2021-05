(The Way West) Spielfilm USA 1966



Im April 1843 bricht ein großer Siedlertreck von Missouri aus nach Westen auf. Sein Ziel ist Oregon, rund 2.500 Kilometer entfernt. Auf diesem langen und beschwerlichen Weg müssen die Menschen, die eine neue Heimat suchen, viele gefährliche Abenteuer bestehen. Hollywood-Stars Kirk Douglas, Robert Mitchum und Richard Widmark spielen die Hauptrollen in Andrew V. McLaglens großem Western-Epos.

Captain William J. Tadlock (Kirk Douglas) war einmal Senator von Illinois und traute sich zu, Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Damals beging seine Frau Selbstmord und zerstörte damit seine politische Karriere. Jetzt hat der ehrgeizige Mann einen Siedlertreck organisiert, der von Missouri nach Oregon führen soll, wo Tadlock seine Vision von einer neuen Stadt verwirklichen will. Als Pfadfinder gewinnt er den erfahrenen Dick Summers (Robert Mitchum). Zu den Siedlern und Siedlerinnen, die unter Tadlocks Führung aufbrechen, gehören Lije Evans (Richard Widmark) mit Familie, das Ehepaar McBee mit ihrer kessen Tochter Mercy (Sally Field) und das jungverheiratete Paar Johnnie und Amanda Mack. Tadlock selbst nimmt seinen Sohn mit. Von Anfang an treibt der autoritäre Anführer zur Eile an und macht sich damit unbeliebt. Als gefährliche Auseinandersetzungen mit den Sioux drohen, richtet er eigenhändig den jungen Johnnie Mack hin, der den Sohn eines Häuptlings getötet hat. Unter Tadlocks Druck wagen sich die Siedler in die Wüste, um Zeit zu sparen. Schließlich wird es Evans zuviel, wie dieser Mann mit ihm umspringt: Nach einem erbitterten Kampf mit Tadlock übernimmt er die Führung des Trecks. Kurz vor dem Ziel kommt die große Bewährungsprobe für die Siedler - eine tiefe Schlucht, die unüberwindlich zu sein scheint ...

Andrew V. McLaglen hat mit Stars wie John Wayne und James Stewart viele erfolgreiche Western gedreht. In diesem monumentalen Film schildert er eindrucksvoll, unter welchen Strapazen die Besiedlung des amerikanischen Westens im 19. Jahrhundert vor sich ging. Rollen und Darsteller: Capt. William J. Tadlock Kirk Douglas Dick Summers Robert Mitchum Lije Evans Richard Widmark Rebecca Evans Lola Albright Johnnie Mack Michael Witney Sam Fairman Stubby Kaye Mercy McBee Sally Field Amanda Mack Katherine Justice Brownie Evans Michael McGreevey Mr. McBee Harry Carey jr. Mrs. McBee Connie Sawyer Mrs. Fairman Elisabeth Fraser Tadlock jr. Stefan Arngrim und andere Kamera: William H. Clothier Musik: Bronislau Kaper Regie: Andrew V. McLaglen

