(The old Man & the Gun) Spielfilm USA 2018



Hollywoodlegende Robert Redford zeigt in "Ein Gauner & Gentleman" alle Facetten seiner Paraderolle als lässiger Outlaw. Mit der charmanten Kinokomödie setzt der zweifache Oscar-Preisträger nach eigener Aussage den Schlusspunkt seiner einzigartigen Schauspielkarriere, in der er mehr als fünf Jahrzehnte hinweg das Publikum auf unwiderstehliche Weise faszinierte. David Lowery führte Regie bei der unterhaltsamen Arthouse-Produktion, die mit Sissy Spacek, Danny Glover und Tom Waits auch in den Nebenrollen grandios besetzt ist. Die größte Pointe der fast unglaublichen Filmhandlung ist, dass sie auf der wahren Lebensgeschichte des Ausbrecherkönigs und Bankräubers Forrest Tucker beruht, die durch einen Zeitungsartikel von David Grann im Jahr 2003 bekannt wurde.

Forrest Tucker (Robert Redford) ist alles andere als ein gewöhnlicher Bankräuber: Der stilvolle ältere Herr muss nur seinen Revolver zeigen, um geräuschlos die Barbestände ausgehändigt zu bekommen. Als höflicher Vollprofi, der niemanden mehr als nötig verängstigen oder unnötigerweise in Gefahr bringen möchte, bleibt er selbst beim überrumpelten Bankpersonal in bester Erinnerung. Mit seinen ebenfalls betagten Komplizen Teddy (Danny Glover) und Waller (Tom Waits) geht Tucker Ende der 1970er-Jahre auf Beutezug. Erst als sich der Provinzpolizist Hunt (Casey Affleck), zufällig Zeuge eines Überfalls in Dallas, auf die Spur der Altherrengang heftet, wird das Ausmaß der erstaunlichen Raubserie sichtbar: mehr als 70 Banküberfälle in mindestens fünf US-Bundestaaten! Obwohl FBI-Captain Calder (Keith Carradine) den spektakulären Fall an sich zieht, ermittelt Hunt auf eigene Faust weiter. Schon bald kommt er Tuckers Identität auf die Spur und findet heraus, warum dieser bis ins hohe Alter eine Bank nach der anderen ausraubt. Auch die verwitwete Farmbesitzerin Jewel (Sissy Spacek), die Tucker auf der Flucht nach einem seiner Coups kennengelernt hat, ist von dem charismatischen Ganoven fasziniert. Um mit ihr einen Neuanfang zu wagen, müsste sich der passionierte Berufsverbrecher allerdings zur Ruhe setzen. Rollen und Darsteller: Forrest Tucker Robert Redford John Hunt Casey Affleck Teddy Danny Glover Maureen Tika Sumpter Captain Calder Keith Carradine Waller Tom Waits Jewel Sissy Spacek Detective Gene Dentler Isiah Whitlock jr. Lieutenant Kelly John David Washington Abilene Ari Elizabeth Johnson Tyler Teagan Johnson Herr Owens Gene Jones Offerman Barlow Jacobs Sandra Augustine Frizzell Martha Jennifer Joplin und andere Kamera: Joe Anderson Musik: Daniel Hart Regie: David Lowery

Sendung am Mo , 7.12.2020 0:35 Uhr, Film, SWR Fernsehen