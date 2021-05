(The magnificent Seven) Spielfilm USA 1960



Sieben Abenteurer unterschiedlicher Herkunft finden sich bereit, für ein bescheidenes Entgelt ein mexikanisches Dorf vor räuberischen Banditen zu schützen. Nach anfänglichem Erfolg verlässt sie das Glück. Sie müssen gedemütigt abziehen, kehren jedoch zurück und wagen erneut den Kampf gegen eine Übermacht.

John Sturges' berühmter Western mit großer Starbesetzung entstand nach Akira Kurosawas Film-Klassiker "Die sieben Samurai".

Alljährlich nach der Ernte wird das mexikanische Dorf Ixcatlan von dem Bandenboss Calvera (Eli Wallach) und seinen Leuten heimgesucht, die sich dort räubernd mit Vorräten versorgen. Um dem endlich entgegenzutreten, schicken die armen Farmer*innen einige Abgesandte an die Grenze, um Waffen zu kaufen. Auch sollen sie nach Möglichkeit ein paar Männer anwerben, die bereit wären, für wenig Geld das Dorf gegen Calveras Bande zu verteidigen. Sie finden sieben Glücksritter, die sich für sie schlagen wollen. Deren Anführer ist Chris (Yul Brynner), ein erfahrener Mann aus dem Westen. Mit ihm reiten Vin (Steve McQueen), der bärenstarke O'Reilly (Charles Bronson), der elegante Revolverheld Lee (Robert Vaughn), Harry Luck (Brad Dexter), ein Gold suchender Abenteurer, der wortkarge Britt (James Coburn) und Chico (Horst Buchholz) in das Dorf ein. Chico ist ein unerfahrener Junge, der aus reiner Abenteuerlust mitzieht. Die sieben Männer verwandeln das Dorf in eine Festung und bringen den Bewohner*innen das Schießen bei. Bei einer Fiesta tauchen Kundschafter Calveras auf. Man tötet sie, auch die erste Auseinandersetzung mit der ganzen Bande wird erfolgreich bestanden. Dann aber überlistet Calvera Chris und dessen Leute, sie geraten in eine Falle.

Der großspurige Bandenboss, der sich des Dorfes bemächtigt hat, lässt die sieben zwar abziehen, warnt sie jedoch, jemals wieder nach Mexiko zurückzukommen. Die sind indessen nicht bereit, die Dorfbewohner*innen ihrem Schicksal zu überlassen. Sie kehren zurück und stellen sich einem Kampf umLeben und Tod.

John Sturges' Adaption von Akira Kurosawas "Die sieben Samurai" zählt zu den Klassikern des Westerngenres. Mit großer Starbesetzung gelang dem Regisseur spannende Kinounterhaltung. Der junge Horst Buchholz wurde mit der Rolle des hitzköpfigen Chico auch international zum Star.