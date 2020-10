(The Brokenwood Mysteries - Playing the Lie) Spielfilm Neuseeland 2014



Auf ungewohntes Terrain begibt sich Neill Rea alias Detective Mike Shepherd in seinem dritten Film der neuen Krimireihe "Brokenwood - Mord in Neuseeland". In "Der letzte Abschlag" ermittelt der unkonventionelle Kommissar im örtlichen Golfclub, um den Mord an einer streitbaren Vereinsfunktionärin aufzuklären. Der wenig sportbegeisterte Country- und Oldtimer-Fan muss dabei ein Geflecht aus tiefsitzenden Abneigungen und geschäftlichen Konflikten freilegen, das sich wohlgetarnt hinter der gepflegten Fassade des traditionsreichen Clubs verbirgt.

Vier Mitglieder des traditionsreichen Golfclubs von Brokenwood machen einen grausigen Fund: Am Rande des wohlgepflegten Greens liegt die Leiche ihrer Vorstandskollegin Alison Stone (Roz Turnbull), das Gesicht von einem tödlichen Gift verätzt. Als Detective Mike Shepherd (Neill Rea) und seine Mitarbeiterin Kristin Sims (Fern Sutherland) eintreffen, hat die Runde einen Schuldigen bereits ausgemacht: den unbekannten "Golfclub-Banditen", der in der Gegend Vereinsheime ausräumt und bereits zweimal im Brokenwooder Golfclub eingebrochen ist. Dass ein überraschter Einbrecher einen Mord mit Sprühausrüstung und Pflanzengift begeht, bei dem er einen Schutzanzug tragen muss, erscheint Shepherd allerdings wenig plausibel. Er glaubt an eine geplante Tat und versucht, über das Motiv auf die Spur des Mörders zu kommen. Mit dieser Methode ist zu Shepherds Erstaunen jedoch fast jeder verdächtig, der mit der streitbaren Golferin zu tun hatte. Dazu gehören die vier Vorstandsmitglieder Walter (Calvin Tuteao), Neil (Phil Peleton), Roger (Ian Hughes) und Doug Randall (Peter Tait), die mit Alison einen erbitterten Streit über die Zukunft des Golfclubs führten. Auch Alisons Tochter Nicky (Greta Gregory) als die Alleinerbin eines beträchtlichen Vermögens und ihr Freund Kyle (Nick Hoskins-Smith) geraten unter Verdacht. Geduldig trägt der Detective alle Verdächtigungen, Aussagen und Fakten zusammen, um den rätselhaften Fall zu lösen. Rollen und Darsteller: Mike Shepherd Neill Rea Kristin Sims Fern Sutherland Jared Morehu Pana Hema-Taylor Polizist Breen Nic Sampson Gina Cristina Serban Ionda Alison Stone Roz Turnbull Walter Elliott Calvin Tuteao Neil Bloom Phil Peleton Roger Harrington Ian Hughes Doug Randall Peter Tait Janet Grimm Donogh Rees Hamish Grimm Elliot Wrightson Kyle Harrington Nick Hoskins-Smith Nicky Greta Gregory Renee Jodie Hillrock und andere Kamera: Rewa Harre Musik: Joel Haines Regie: Michael Hurst