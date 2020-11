(The apartment) Spielfilm USA 1960



C.C. Baxter, kleiner Angestellter bei einer New Yorker Versicherung, möchte gerne Karriere machen. Um das zu forcieren, stellt er Vorgesetzten seine Wohnung stundenweise als Liebesnest zur Verfügung. Das Karrieredenken gerät jedoch in heftigen Konflikt mit seinen Gefühlen, als er sich in die Geliebte seines Chefs verliebt, der ebenfalls das Appartements nutzt.

Jack Lemmon und Shirley MacLaine spielen die Hauptrollen in dieser vielfach preisgekrönten Billy-Wilder-Komödie aus dem Jahre 1960.

Baxter, von seinen Freunden Bud genannt, ist ein strebsamer junger Versicherungsbeamter. Um schneller Karriere zu machen, wird er zum Kuppler: Er stellt seine Wohnung den Vorgesetzten für Seitensprünge zur Verfügung. Als nach einer kleinen Beförderung auch sein Personalchef Sheldrake Einlass in Buds Appartement begehrt und dort ausgerechnet die Fahrstuhlführerin Fran Kubelik vernascht, kommt es zum Eklat. Nach einem Streit mit Sheldrake, der sich von seiner Frau nicht scheiden lassen will, schluckt die verzweifelte Fran Schlaftabletten aus Buds Hausapotheke. Bud findet die Unglückliche bewusstlos auf, alarmiert gerade noch rechtzeitig einen Arzt und wird zum unfreiwilligen Krankenpfleger. Fran muss 24 Stunden lang strikte Bettruhe pflegen. Bud verliebt sich in die junge Frau. Als Sheldrake reuig und scheidungswillig zu seiner Geliebten zurückkehren und mit ihr den Silvesterabend verbringen will, findet er veränderte Verhältnisse und einen verwandelten C.C. Baxter vor.

"The Apartment", 1960 mit sieben Oscars ausgezeichnet, darunter als Bester Film und für die Beste Regie, gehört zu den reizvollsten Filmen von Billy Wilder. Heute gilt "Das Appartement" als klassische Gesellschafskomödie. Shirley MacLaine, die später auch in Wilders Erfolgsfilm "Irma la Douce" die Hauptrolle spielte, holte sich mit dem bissig-ironischen Werk bei den Filmfestspielen von Venedig den "Volpi"-Pokal als beste Schauspielerin. Eine außergewöhnliche Rolle spielt in "The Apartment" der unvergleichliche Jack Lemmon. Er ist der Streber, der zum Kuppler wird. Mit satirischem Witz beleuchtet Billy Wilder in der Komödie besondere Aspekte der US-amerikanischen Lebensweise. Rollen und Darsteller: Baxter (Bud) Jack Lemmon Fran Kubelik Shirley MacLaine J. D. Sheldrake Fred MacMurray Mr. Dobisch Ray Walston Dr. Dreyfuss Jack Kruschen Miss Olsen Edie Adams Mr. Kirkeby David Lewis Sylvia Joan Shawlee Margie MacDougall Hope Holiday Karl Matuschka Johnny Seven Mrs. Dreyfuss Naomi Stevens und andere Kamera: Joseph Lashelle Musik: Adolph Deutsch Regie: Billy Wilder

