In der Westpfalz wird ein junger, engagierter Polizist bei der Routinekontrolle eines Lkw-Fahrers erschossen. Lena Odenthal kehrt an den Ort zurück, an dem sie einst auf den Polizisten Stefan Tries traf. Der ist inzwischen ein gealterter Provinz-König. (FSK 12) mehr...