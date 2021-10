Gefangen in einer von Krieg zerrütteten Welt, mit der Hoffnung, eines Tages auf dem Fussballfeld der Nachbarschaft spielen zu können, findet die achtjährige Tala Trost und Freiheit in einem verbotenen Fernseher. Doch dieser Fernseher bringt sie in ein Spiel um Leben und Tod.

Rollen und Darsteller: Tala Aesha Balasem Taher Ziad Bakri Regie: Murad Abu Eisheh