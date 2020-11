Spielfilm USA 1972



Eine Gruppe von Überlebenden kämpft unter der Führung eines jungen Geistlichen in einem in der Silvesternacht gekenterten und kieloben treibenden Luxusdampfer um ihr Leben. Ein mit großem technischem Aufwand inszeniertes Katastrophen-Spektakel, dessen Wirkungen sich mehr aus einer raffiniert ausgeklügelten Steigerung von Schocks und Effekten als aus der Klischeebeschreibung von menschlichen Verhaltensweisen in tödlicher Grenzsituation ergeben.

Katastrophenfilm von 1972. Die Schauspieler Gene Hackman und Shelley Winters kämpfen mit anderen Passagieren im Rumpf eines gekenterten Schiffes ums Überleben.

Der amerikanische Luxusdampfer "Poseidon" hat seine letzte Kreuzfahrt von New York nach Griechenland angetreten. Während einer ausgelassenen Silvesterfeier gerät das Schiff in die Druckwelle eines Seebebens. Im Speisesaal werden die meisten Passagiere eingeschlossen. Nur einer, Reverend Frank Scott, erkennt die Situation richtig: Das Schiff treibt kieloben in der See. Die einzige Chance, dem schwimmenden Sarg zu entkommen, ist der Aufstieg zum Schiffsschraubenschacht. Doch nur wenige Mutige schließen sich Scott auf seiner Odyssee quer durch den von Explosionen geschüttelten Schiffsrumpf an.

"Die Höllenfahrt der Poseidon" mit Gene Hackman in der Hauptrolle ist ein Katastrophenfilm der "Titanic"-Art. Auf der Grundlage des Romans von Paul Gallico entstand ein Abenteuerfilm, der die Schockdramaturgie mit der psychologisierenden Gestaltung menschlicher Einzelschicksale verbindet. Der Film wurde mit zwei "Oscars" ausgezeichnet: für die Spezialeffekte und für den besten Filmsong "The Morning After". Außerdem erhielt Shelley Winters 1973 den "Golden Globe" für die beste Nebendarstellerin.