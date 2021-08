Spielfilm USA 1960



Die junge Sekretärin Marion Crane veruntreut 40.000 Dollar, um mit ihrem verschuldeten Geliebten Sam Loomis endlich einen gemeinsamen Hausstand zu gründen. Doch auf dem Weg zu Sam, der in einer anderen Stadt wohnt, verirrt sie sich und wird in einem abgelegenen Motel brutal ermordet. Der Privatdetektiv Milton Arbogast erhält den Auftrag, das unterschlagene Geld wieder aufzutreiben - doch auch er verschwindet unter mysteriösen Umständen. Die Polizei will sich des Falles nicht annehmen und so stellen Sam Loomis und Marions Schwester Lila eigene Nachforschungen an. In dem Motel, in dem Marion zuletzt gesehen wurde, machen sie eine schauderhafte Entdeckung.

Alfred Hitchcocks klassischer Psychothriller erzeugt auch heute noch Gänsehaut. Der grandios inszenierte Mord unter der Dusche zählt zu den berühmtesten Szenen der Filmgeschichte.

Die attraktive Sekretärin Marion Crane (Janet Leigh) ist verliebt in den geschiedenen Eisenwarenhändler Sam Loomis (John Gavin), der sie jedoch nicht heiraten will. Da er finanzielle Gründe vorgibt, unterschlägt Marion in ihrer Firma 40.000 Dollar. Hals über Kopf flüchtet sie zu Sam, der in Kalifornien einen kleinen Laden besitzt. Doch in ihrer Angst, die Polizei sei ihr längst auf den Fersen, gerät sie vom Weg ab und landet bei Dunkelheit und Regen in einem abgelegenen Motel. Norman Bates (Anthony Perkins), der schüchterne Besitzer, gibt ihr ein Zimmer und verschwindet kurz, um seinem einzigen Gast noch etwas zu essen zu holen. Dabei kann Marion mithören, wie Normans eifersüchtige alte Mutter ihren Sohn nebenan lautstark vor den Frauen aus der Stadt warnt. Marion beschließt indes, das Geld wieder zurückzugeben. Aber während sie unter der Dusche steht, dringt eine Gestalt ins Badezimmer ein und ersticht sie. Norman beseitigt die Leiche sowie alle Spuren der Tat. Unterdessen erhält der Privatdetektiv Milton Arbogast (Martin Balsam) den Auftrag, das unterschlagene Geld wieder aufzutreiben. Rasch findet er Bates' Motel und verwickelt Norman in Widersprüche. Telefonisch verständigt Arbogast Sam Loomis und Marions Schwester Lila Crane (Vera Miles), die sich um Marion sorgen. Als der Detektiv daraufhin versucht, auf eigene Faust mit Mrs. Bates zu sprechen, geht das unheimliche Töten weiter.

Alfred Hitchcocks Kultklassiker, 1960 mit dem Minimalbudget von 800.000 Dollar gedreht, wurde zum stilbildenden modernen Horrorfilm, der das Genre des "Psycho"-Thrillers entscheidend prägte. Robert Blochs Romanvorlage ist inspiriert von dem nekrophilen Frauenmörder Ed Gein, dessen morbide Taten Kriminalgeschichte schrieben. Im Gegensatz zu späteren Verarbeitungen ähnlicher Stoffe ("Das Schweigen der Lämmer" und "The Texas Chainsaw Massacre") erzeugt Hitchcock Spannung ohne brutale Effekte: Mit über 70 Einstellungen in nur 45 Sekunden suggeriert die legendäre Duschszene ein grausames Massaker - das aber nur im Kopf der Zuschauer*innen stattfindet. Schauspieler Anthony Perkins avancierte durch sein nervös-zurückhaltendes Spiel zum Star und spielte in drei Fortsetzungen. Rollen und Darsteller: Norman Bates Anthony Perkins Marion Crane Janet Leigh Lila Crane Vera Miles Sam Loomis John Gavin Milton Arbogast Martin Balsam Sheriff Al Chambers John McIntire Dr. Fred Richmond Simon Oakland und andere Kamera: John L. Russell Musik: Bernard Herrmann Regie: Alfred Hitchcock

Sendung am Di. , 7.9.2021 23:15 Uhr, Film, SWR Fernsehen