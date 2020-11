Spielfilm USA 1954



Im Jahre 1866 kommen die beiden Abenteurer Benjamin Trane und Joe Erin aus den USA nach Mexiko, wo die Anhänger von Benito Juarez gegen Kaiser Maximilian kämpfen. Sie wollen sich für die Seite schlagen, die sie am besten bezahlt. Als sie im Auftrag des Kaisers eine Gräfin durch feindliches Gebiet nach Vera Cruz bringen sollen, entdecken sie bald, dass in der Reisekutsche Gold im Wert von drei Millionen Dollar versteckt ist. Trane und Erin sind nicht die Einzigen, die dieses Gold auf der abenteuerlichen Fahrt an sich bringen wollen.

Die Hauptrollen in diesem klassischen Western von Robert Aldrich spielen Burt Lancaster und Gary Cooper.

Zu den Abenteurern und Glücksrittern, die 1866 aus den USA nach Mexiko strömen, gehört auch der ehemalige Südstaaten-Oberst Benjamin Trane (Gary Cooper). Er hat seine Ideale im Bürgerkrieg verloren; in Mexiko will er sich von einer der kämpfenden Parteien für gutes Geld anwerben lassen. Die gleiche Absicht hat auch Joe Erin (Burt Lancaster), den Trane im Grenzgebiet kennenlernt. Dieser Erin ist ein Gauner, wie er im Buche steht, dennoch findet Trane Gefallen an ihm. In einem kleinen Dorf befreien sie die junge Mexikanerin Nina (Sarita Montiel) aus den Händen zudringlicher Strolche. Nun versuchen sowohl General Ramirez (Morris Ankrum) als auch der Marquis de Labordere (Cesar Romero), ein Gefolgsmann des Kaisers Maximilian, die US-Amerikaner für sich zu gewinnen. Da der Marquis mehr zu bieten hat, schließen sie sich der kaiserlichen Partei an. In Mexiko-Stadt ist Kaiser Maximilian (George Macready) sehr beeindruckt von den Schießkünsten der beiden. Er bietet ihnen 500.000 Dollar, wenn sie die Gräfin Duvarre (Denise Darcel) mit einer Kavallerie-Eskorte sicher nach Vera Cruz bringen. Trane und Erin bleibt nicht lange verborgen, warum Maximilian so besorgt um die Gräfin ist. In ihrer Kutsche ist Gold im Wert von drei Millionen Dollar versteckt; damit sollen in Europa Hilfstruppen für den Kaiser angeworben werden. Die Gräfin hat jedoch insgeheim längst beschlossen, sich mit dem Schatz abzusetzen. Als sie merkt, dass Trane und Erin das Gleiche vorhaben, erklärt sie sich bereit, mit ihnen zu teilen. Keiner der drei traut fortan den anderen über den Weg.

"Vera Cruz" zählt zu den berühmtesten Filme von Robert Aldrich ("Apache", "Rattennest"); die glänzende Partnerschaft zweier so unterschiedlicher Stars wie Burt Lancaster und Gary Cooper sorgte für eine Popularität, die aus dem Thema von US-amerikanischen Glücksrittern in Mexikos Revolutionskriegen ein ganzes Western-Genre entstehen ließ.