Spielfilm Korea 2019



"Parasite" gewann weltweit mehr als 200 Festival- und Filmpreise und räumte in Hollywood vier Oscars ab. Ein Novum in der Geschichte der Academy Awards: Erstmals siegte der beste fremdsprachige Film zugleich in der Kategorie "Bester Film". Sein Macher Bong Joon-ho konnte sich zudem über die Auszeichnungen für Regie und Drehbuch freuen. Das raffiniert aufgebaute Meisterwerk verbindet Elemente aus Drama, Horror, Thriller, Ganovenfilm und Tragikomödie zu einer bitterbösen Gesellschaftssatire. Das brillante Set-Design der lichtdurchfluteten Hightech-Villa sowie der moderigen Untergeschoss-Behausung arbeitet grandios die Klassenunterschiede im modernen Südkorea heraus.

Die vierköpfige Familie Kim wohnt in einer miefigen Kellerwohnung. Ihre Arbeitslosenunterstützung bessern sie mit Kartonfalten für einen Pizzaexpress auf. Als Sohn Ki Woo (Choi Woo-shik) bei der Unternehmerfamilie Park einen gut bezahlten Job als Nachhilfelehrer bekommt, sieht er die unverhoffte Chance, auch seinen Angehörigen eine Stelle zu verschaffen. Zunächst vermittelt Ki Woo der nichts ahnenden Dame des Hauses Yeon Kyo (Cho Yeo-jeong) seine Schwester Ki Jung (Park So-dam) als Kunstpädagogin für den vermeintlich hochbegabten Sohn (Jung Hyeon-jun). Anschließend machen sich die Kim-Geschwister mit List und Tücke daran, das bisherige Personal unauffällig loszuwerden, um Vater Ki Taek (Song Kang-ho) als Chauffeur und Mutter Chung Sook (Chang Hyae-jin) als Haushälterin einzuschleusen - mit falscher Identität und erlogenen Referenzen. Zu ihrem Erstaunen geht der dreiste Plan reibungslos auf. Als der wohlhabende Hightech-Unternehmer Park (Lee Sun-kyun) mit seiner Familie zu einem mehrtägigen Ausflug aufbricht, feiern die Kims in der stilvollen Villa ihren unverhofften Aufstieg. Plötzlich steht die geschasste Haushälterin vor der Tür - angeblich, um nach ihrer persönlichen Habe im Keller zu schauen. Dass sie Moon Gwang (Lee Jung-eun) hereinlassen, bereuen die Kims schon bald. Denn nicht nur sie haben ein Geheimnis, das allen zum Verhängnis werden kann. Rollen und Darsteller: Ki Taek Song Kang-ho Dong Ik Lee Sun-kyun Yeon Kyo Cho Yeo-jeong Ki Woo Choi Woo-shik Ki Jung Park So-dam Moon Gwang Lee Jung-eun Chung Sook Chang Hyae-jin Geun Se Park Myung-hoon Da Hye Jung Ziso Da Song Jung Hyeon-jun Min Park Seo-jun Fahrer Yoon Park Keun-rok Pizza-Chefin Jung Yi-seo Betrunkener Lee Dong-yong und andere Kamera: Hong Kyung-pyo Musik: Jung Jae-il Regie: Bong Joon-ho

