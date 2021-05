Spielfilm Italien/Spanien 1966



Im Grenzgebiet zwischen Mexiko und den noch jungen USA bekämpfen sich zwei skrupellose Banditenhorden. Die Kämpfe haben alle Siedler*innen aus der Gegend vertrieben - bis ein junger Ex-Soldat dort auftaucht, der sich Django nennt. Er kommt zu Fuß und schleppt einen Sarg hinter sich her. Darin befindet sich ein Maschinengewehr, mit dem er der Gesetzlosigkeit Einhalt gebietet.

Sergio Corbucci schuf mit "Django" einen stilbildenden Italowestern mit Franco Nero in der Hauptrolle.

Nach Beendigung des amerikanischen Sezessionskriegs bekämpfen sich im abgelegenen Grenzgebiet zwischen den USA und Mexiko zwei marodierende Banden. Unter dem Kommando des verbrecherischen Major Jackson (Eduardo Fajardo) vertreiben die sogenannten roten Kapuzenmänner alle mexikanischen Siedler*innen, die von ihnen als Abschaum betrachtet werden. Die mexikanischen Rebellen unter General Hugo Rodríguez (José Bódalo) leisten erbitterten Widerstand, sind jedoch schlechter ausgerüstet als Jacksons Männer. Beide Parteien kassieren von dem Saloonwirt Nataniele (Ángel Álvarez) Schutzgebühren und bedienen sich der Damen in seinem Etablissement. Eines Tages taucht ein Ex-Soldat auf, der für die Nordstaaten gekämpft hat. Er nennt sich Django (Franco Nero) und kommt zu Fuß in Begleitung einer Frau namens Maria (Loredana Nusciak), die er aus den Fängen der Banditen befreit hat. Django schleppt einen Sarg hinter sich her, in dem sich ein Maschinengewehr befindet, mit dem er Major Jackson und dessen Leute völlig überrumpelt und niedermacht. Jackson selbst lässt er jedoch am Leben, denn mit ihm hat Django andere Pläne.

Zum Schein schlägt Django sich auf die Seite von General Hugo, dem er verspricht, Waffen für die Revolution zu besorgen. Das hierfür notwendige Gold jagen sie Major Jackson durch einen geschickt ausgetüftelten Überraschungsangriff ab. Als sich herausstellt, dass Django das Gold für sich allein haben will, lässt General Hugo dem Verräter die Hände zerschlagen. Djangos Finger können keinen Revolver mehr halten. Auf einem verlassenen Friedhof erwartet er Major Jackson, der sich an ihm rächen will.

Regie bei diesem zum Kultfilm avancierten Italowestern führte Sergio Corbucci. Die vom japanischen Samuraifilm inspirierte Titelfigur "Django" wirkte stilbildend auf den sogenannten Spaghetti-Western. Der von schlammigen Straßen und schmutzigen Interieurs bestimmte düstere, zuweilen brutale Realismus steht dabei in Kontrast zu den humorvollen Akzenten. Der große kommerzielle Erfolg des Filmes führte sogar dazu, dass Western mehrfach umgetitelt oder neu synchronisiert wurden, obwohl sie mit "Django" nichts zu tun hatten.