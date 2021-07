Spielfilm Frankreich/Belgien 2012



Frankreich, 1958: Die junge Rose lebt in einem kleinen Dorf und träumt von der großen, weiten Welt. Ihr konservativer Vater möchte sie am liebsten unter die Haube bringen, doch Rose schwebt eine Karriere als Sekretärin vor. Sie bewirbt sich in der nächstgrößten Stadt im Versicherungsbüro des galanten Louis Échard. Trotz ihrer charmanten Tollpatschigkeit erkennt Louis ihr Talent an der

Schreibmaschine und beschließt, sie für einen regionalen Wettbewerb im Maschinenschreiben zu trainieren. So avanciert die unschuldige Rose nicht nur zur begehrten Tipp-Königin, sondern verdreht auch ihrem ehrgeizigen Chef den Kopf.

In dem verschlafenen französischen Dorf Saint-Fraimbault in der Normandie träumt sich die reizende 21-jährige Rose Pamphyle (Déborah François) 1958 vom Krämerladen ihres Vaters aus in die große, weite Welt. Wie vielen Mädchen in dieser Zeit schwebt Rose eine Karriere als Sekretärin vor, sehr zum Leidwesen ihres konservativen Vaters Jean (Frédéric Pierrot), der sie unbedingt verheiraten will - natürlich mit einem Schwiegersohn seiner Wahl. Doch Rose hat ihren eigenen Kopf und versucht ihr Glück in der nächstgelegenen Kleinstadt Lisieux. Dort erkennt der galante Versicherungsagent Louis Échard (Romain Duris) ihr Talent an der Schreibmaschine und stellt Rose, trotz ihrer tollpatschigen Art, eine feste Anstellung in Aussicht. Zuvor soll sie allerdings den örtlichen Schreibmaschinenwettbewerb gewinnen, denn der ehemalige Athlet liebt Wettkämpfe. Als Rose scheitert, wird Louislquote Kampfgeist

geweckt. Der Junggeselle bietet der enttäuschten jungen Frau an, sie professionell im Tippen zu coachen. Da er keine halben Sachen macht, bringt er sie auch gleich in seinem Haus unter, sorgt für ihr leibliches Wohl und erarbeitet einen harten Trainingsplan zur Verbesserung ihrer Fingerfertigkeiten. Von seinem verbissenen Ehrgeiz getrieben, bemerkt Louis fast zu spät, dass Rose mehr für ihn ist als eine sportliche Trophäe. Rollen und Darsteller: Louis Échard Romain Duris Rose Pamphyle Déborah François Marie Taylor Bérénice Bejo Bob Taylor Shaun Benson Annie Leprince-Ringuet Mélanie Bernier Gilbert Japy Nicolas Bedos Madeleine Échard Miou-Miou Georges Échard Eddy Mitchell Jean Pamphyle Frédéric Pierrot Edmond Japy Féodor Atkine u.a. Kamera: Guillaume Schiffman Musik: Emmanuel D'Orlando, Robin Coudert Regie: Régis Roinsard

Sendung am Mo. , 19.7.2021 0:45 Uhr, Film, SWR Fernsehen