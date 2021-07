Spielfilm Deutschland/Luxemburg/Belgien 2017



Aus der türkischen Provinz wird der 12-jährige Oktay in die pulsierende Bundesrepublik der 1980er Jahre katapultiert. Er kann die Sprache nicht, seine Eltern kennt er kaum - keine optimalen Voraussetzungen für einen jungen Menschen, der das Leben liebt. Aber Oktay lässt sich nicht unterkriegen, auch von den Nackenschlägen, die das Schicksal für ihn bereithält. Regisseur und Autor Yilmaz Arslan gelingt ein sensibler Blick auf die Welt durch die Augen eines Kindes. Er zeigt in Metapher-reichen Bildern die schönen und die hässlichen Seiten des Lebens.

Eigentlich hat der zwölfjährige Oktay überhaupt keine Lust, nach Deutschland zurückzufliegen. Die vergangenen Jahre hat er bei seiner Großmutter in der Türkei verbracht. Im Sommer 1980 trifft er erstmals seine Eltern wieder. Doch in Deutschland fühlt Oktay sich fehl am Platz. Alles hat sich verändert. Selbst seine Eltern sind dem Jungen fremd geworden.

Trost findet Oktay bei seiner neuen Nachbarin Anna. Die 75-Jährige hat einige gute Ratschläge parat und versorgt den Jungen darüber hinaus immer mit gutem Essen. Gerade als er beginnt, sich in Deutschland zurecht zu finden, wartet eine schlechte Nachricht auf ihn: Nach einer Schlägerei muss Oktay zum Arzt. Der stellt fest, dass der Junge an Hämophilie leidet. Da seine Blutgerinnung nicht richtig funktioniert, bedeuten selbst kleine Wunden für Oktay eine ernstzunehmende Gefahr.