Spielfilm Deutschland/Großbritannien 2018



In "Trautmann" widmet sich Regisseur Marcus H. Rosenmüller der ebenso spannenden wie berührenden Biografie von Bert Trautmann, der in England vom verhassten Kriegsfeind zum hochdekorierten Fußballidol avancierte. Der Torwart machte sich zur Legende, als er im FA-Cup-Endspiel 1956 einen Genickbruch erlitt, trotzdem mit sensationellen Paraden weiterspielte und erst nach der Siegerehrung durch Queen Elisabeth zusammenbrach. Die Geschichte von Trautmann, der 2013 im Alter von 89 Jahren starb, erhielt 2019 durch den Kinofilm auch hierzulande die überfällige Aufmerksamkeit. David Kross verkörpert als "Traut the Kraut" einen ambivalenten Titelhelden, den bei seinem mutigen Neuanfang ein Schatten aus seiner Kriegsvergangenheit begleitet.

England, drei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Der deutsche Kriegsgefangene Bert Trautmann (David Kross) bekommt die unverhoffte Chance, seinem tristen Alltag im Lager Lancashire zu entkommen. Dem Fußballtrainer Jack Friar (John Henshaw), der als Geschäftsmann im Camp ein- und ausgeht, ist Trautmanns Torwarttalent bei einem Spiel unter den Gefangenen aufgefallen. Friar glaubt sogar, dass der selbstbewusste Hüne seinen unterklassigen Verein St. Helens vor dem drohenden Abstieg retten kann. In der Mannschaft und beim Publikum stößt der "Kraut" jedoch zunächst auf erbitterte Ablehnung. Mit seiner gradlinigen Art und seinem sportlichen Können verschaffte sich "Traut" jedoch Respekt. Schon bald wird der ruhmreiche Erstligist Manchester City auf den Keeper aufmerksam. Als die deutschen Kriegsgefangenen nach Hause entlassen werden, muss Trautmann eine schwere Entscheidung treffen: Nicht nur der Fußball, sondern auch seine Liebe zu Friars Tochter Margaret (Freya Mavor) sprechen dafür, auf der Insel zu bleiben. Bei "City" steht dem verhassten "Kraut" jedoch ein Spießrutenlauf bevor. Unter dem immensen Druck von feindseligen Medien und massiven Fanprotesten kämpft Trautmann um eine faire Chance. Rollen und Darsteller: Bert Trautmann David Kross Margaret Friar Freya Mavor Jack Friar John Henshaw Sergeant Smythe Harry Melling Bill Twist Michael Socha Fred Tilson Julian Sands Roberts Dave Johns Großmutter Sarah Barbara Young Betsy Chloe Harris Alf Myers Mikey Collins Jock Thompson Gary Lewis Clarice Friar Dervla Kirwan Clive Thornton Angus Barnett Barbara Friar Olivia-Rose Minnis Rabbi Altmann Butz Ulrich Buse Richard Holthaus David Schütter Deutscher Soldat Shenja Lacher und andere Kamera: Daniel Gottschalk Musik: Gerd Baumann Regie: Marcus H. Rosenmüller