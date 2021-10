Reiterhof Wildenstein - Jacomo und der Wolf

Spielfilm Deutschland 2021



Neue Bewohner des nahegelegenen Waldes sorgen für Unruhe auf dem "Reiterhof Wildenstein". In "Jacomo und der Wolf" gerät die Tierliebe von Klara Deutschmann alias "Pferdeflüstererin" Rike in einen schweren Konflikt, als Ponys und Schafe nachts attackiert werden. Wunderbare Tieraufnahmen gibt es diesmal nicht nur von den Pferden des Gestüts, sondern auch ein Wolf ist Protagonist des berührenden Fernsehfilms, der mit Klischees über die jahrhundertelang bekämpften Tiere aufräumt. Erst seit dem Jahr 2000 leben wieder Wölfe in Deutschland, die unter Artenschutz stehen. Als geheimnisvoller Wolfsforscher gibt Max Woelky seinen Einstand in der beliebten Reihe. In Episodenrollen sind Patricia Aulitzky und Michael A. Grimm zu sehen.

Rike (Klara Deutschmann) macht bei einem Ausritt eine unerwartete Begegnung: Für einen Moment taucht ein Wolf auf - und sorgt dafür, dass ihre unerfahrene Reitschülerin Sabine (Patricia Aulitzky) abgeworfen wird. Rikes besonderes Verständnis lässt sie jedoch nicht an dem Pferd zweifeln. Sie weiß: Die sensiblen Tiere spiegeln die Gefühle der Menschen wider und reagieren unkontrolliert, wenn ihnen das Vertrauen fehlt. Ebenso wenig trifft Rike ein vorschnelles Urteil, als Sabines Mann Kaspar (Michael A. Grimm) auf seinem Hof gleich mehrere gerissene Schafe findet. Natürlich fällt der Verdacht auf den zugewanderten Wolf und etwaige Artgenossen! Bei der kurzfristig anberaumten Gemeindeversammlung prallen Hardliner, die sofort zur Jagdwaffe greifen wollen, und Naturschützer aufeinander. Einen schweren Stand hat der junge Wolfsforscher Moritz (Max Woelky), der seit kurzem in einer nahe gelegenen Blockhütte wohnt und an der Wiederansiedlung dieser fast ausgestorbenen Spezies arbeitet. Rike vertraut seiner Einschätzung, dass die scheuen Räuber keine Gefahr für Menschen sind. Von Moritz lernt die "Pferdeflüstererin", sich auch Wölfen auf einfühlsame Art zu nähern - und für sie zu kämpfen. Rollen und Darsteller: Rike Wildenstein Klara Deutschmann Dr. Georg Stadelmeier Helmfried von Lüttichau Elsa Wildenstein Ulli Maier Michi Michaela May Sabine Häuser Patricia Aulitzky Kaspar Häuser Michael A. Grimm Moritz Leytner Max Woelky Jan Meier Stefan Pohl Tabea Nele Trebs Horst-Dieter Moosbrück Heinz-Josef Braun Rektorin der Grundschule Katarina Klaffs Leiterin Kindergarten Laura Egger Bauer Fredl Fritz Scheuermann Dorffrau Anna Lea Urban Besorgte Mutter Anna Kaminski und andere Kamera: Eckhard Jansen Musik: Siggi Mueller und Jörg Magnus Pfeil Regie: Josh Broecker

Sendung am Sa. , 4.12.2021 12:30 Uhr, Film, SWR Fernsehen