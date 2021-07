Spielfilm Deutschland 2021



Einen Überraschungsgast bekommt das "Kupferkannen"-Duo Diana Amft und Margarita Broich in "Meine Mutter und plötzlich auch mein Vater": Während die Eifelwirtin mehr über einen von Uwe Ochsenknecht gespielten Herumtreiber erfahren möchte, weiß die Seniorchefin mehr über ihn, als ihr lieb ist. Dass sie ihrer Tochter etwas verschweigt, sorgt für Ärger zwischen den dickköpfigen Janssen-Damen. Jurij Neumann führte Regie bei der sechsten Episode der beliebten Romantic-Comedy-Reihe. Als selbstbewusster Nachwuchskoch Sebastian nimmt der international gefragte Kino- und TV-Schauspieler Lucas Prisor seinen Stammplatz in dem Ensemble ein.

Eifelwirtin Toni Janssen (Diana Amft) und ihre Mutter Heidi (Margarita Broich) führen die Kupferkanne wieder im Zweierteam. Während Heidis Pension auf Hochtouren läuft, möchte Toni bei ihrem frisch renovierten Landgasthof ein paar Gänge herunterschalten. Der neue Name "Kupferkännchen" soll für ein weniger ambitioniertes Konzept stehen: Hausmannskost für die Kneipengäste. Höchste kulinarische Ansprüche bringt jedoch ihr neuer Koch Sebastian Holtmann (Lucas Prisor) mit. Er hat nicht nur einiges auf der Pfanne, sondern tritt auch überaus selbstbewusst auf. Dass Sebastian am liebsten gleich unter seinem Namen wiedereröffnen möchte, erstaunt Toni schon mächtig. Überraschend ist für sie die Begegnung mit ihrem Vater Kurt (Uwe Ochsenknecht), der seine Familie vor 33 Jahren verlassen hat und nun auf der Straße lebt. Heidi reagiert verärgert, als Toni nichtsahnend ihren Vater anschleppt, den sie zufällig im Auto mitgenommen hat. Und Toni könnte austicken, dass sie auf diesem Weg ihren Papa kennenlernt. Jetzt lässt sie ihre zerstrittenen Elternteile nicht aus der Pflicht: Keine Ausflüchte - sie will die ganze Geschichte hören! Während Kurt zu seinen Fehlern steht, zeigt sich Heidi wenig auskunftsfreudig. Zwar lässt sie kein gutes Haar an dem verantwortungslosen Drückeberger. Aber auch Heidi hat nicht alles richtig gemacht.