Spielfilm Deutschland 2021



Eine Geschichte, zwei Filme: Im Zentrum des Fernseh-Experiments "Feinde" nach Ferdinand von Schirach steht eine Kindesentführung und die zügige Festnahme eines Tatverdächtigen, die aus zwei Perspektiven erzählt wird. Darf die Polizei einen Entführer foltern, um ein zwölfjähriges Mädchen zu retten? Nein, so lautet die Antwort des meisterhaft von Klaus-Maria Brandauer gespielten Anwalts Biegler in "Feinde - Das Geständnis". Mit schmerzhafter Präzision inszenierte der vielfach ausgezeichnete Regisseur Nils Willbrandt das doppelteilige Justizdrama nach Ferdinand von Schirach.

Die "andere" Sichtweise des Ermittlers zeigt später am heutigen Abend der zweite Film "Feinde - Gegen die Zeit" im SWR Fernsehen - mit Bjarne Mädel als Kommissar Nadler.

Im Entführungsfall der zwölfjährigen Lisa von Bode (Alix Heyblom) steht Georg Kelz (Franz Hartwig) vor Gericht. Da von dem Angeklagten, Security-Mitarbeiter im Haus der wohlhabenden Familie von Bode, ein Geständnis vorliegt, scheint es nur noch um das Strafmaß zu gehen. Seinen erfahrenen Verteidiger Biegler (Klaus Maria Brandauer) macht jedoch eine Frage stutzig: Warum sollte jemand, der minutiös ein perfektes Verbrechen geplant hat, keine Spuren hinterlässt und in den Vernehmungen wenig Reue zeigt, ohne Not den Aufenthaltsort seines Entführungsopfers verraten? Ihm kommt der Verdacht, dass der Angeklagte in der Untersuchungshaft gefoltert wurde. Tatsächlich bricht Kelz irgendwann sein Schweigen und berichtet, wie Nadler ihn zum Sprechen gebracht hat: mit Waterboarding am frühen Morgen im Duschraum der Haftanstalt - ohne Zeugen. Für seinen Verteidiger Biegler, dessen Frau Elly (Ulrike Kriener) mit den von Bodes befreundet ist, geht es von Anfang an um Grundpfeiler des Rechtsstaats. Schuld oder Unschuld spielen keine Rolle. In der Verhandlung nimmt er sich Nadler vor, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Sein Ziel ist ein Freispruch. Rollen und Darsteller: Konrad Biegler Klaus Maria Brandauer Peter Nadler Bjarne Mädel Georg Kelz Franz Hartwig Elly Biegler Ulrike Kriener Judith Lansky Katharina Schlothauer Salomon Weider Marc Hosemann Lisa von Bode Alix Heyblom Frau von Bode Ursina Lardi Herr von Bode Harald Schrott Vorsitzende Anne Ratte-Polle Staatsanwältin Bentrock Neda Rahmanian Dr. Robert Bentheimer Samuel Finzi Ben von Bode Bjarne Meisel Junger Postbote Linus Müller Alter Postbote Fritz Roth Gerichtsmediziner Dr. Deissler Julischka Eichel Anwalt Kanzlei Biegler Cristin König Wachmann Mirko Lang Frau Nadler Julia Richter Assistentin von Bode Nina Maria Wyss Assistentin Biegler Marlen Ulonska Polizeipräsidentin Gitta Schweighöfer und andere Drehbuch: Jan Ehlert, Nils Willbrandt, nach einer Vorlage von Ferdinand von Schirach Kamera: Sebastian Edschmid Musik: Richard Ruzicka Regie: Nils Willbrandt

Sendung am So , 3.1.2021 20:15 Uhr, Film, SWR Fernsehen