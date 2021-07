Spielfilm Deutschland 2020



Eine neuartige Droge bringt im deutsch-französischen Grenzgebiet etablierte Strukturen des organisierten Verbrechens durcheinander und führt die Ermittler*innen des GZ sowohl in ein Spitzenrestaurant in Kehl als auch in die Banlieue von Straßburg. Carsten Unger schrieb das Drehbuch zu dem neuesten Fall der grenzüberschreitenden Polizeieinheit rund um Carlo Ljubek als Niko Sander, Anke Retzlaff als Leni Herold und Philippe Caroit als Yves Kléber, die mit ihren Ermittlungen im Mittelpunkt des Films stehen und auf unterschiedliche Weise persönlich verstrickt sind. Packend in Szene gesetzt wurde der Film wie schon die drei vorhergehenden der Reihe "Über die Grenze" von Michael Rowitz.

GZ-Chef Niko Sander wird mit seiner Verlobten Franziska in dem Kehler Szene-Restaurant "Coq coloré" Zeuge eines Überfalls. Ein Gast wird erschossen, Niko erschießt in Notwehr eine der Angreiferinnen, die beiden anderen Maskierten können entkommen. Doch die Ermittler des GZ können die Diebesbeute beschlagnahmen: Lebensmittel im Wert von mehreren Tausend Euro und eine große Geldsumme in einem vakuumierten Beutel. Das macht das GZ-Team misstrauisch, zumal der Drogentest der Toten ergibt, dass ein flüssiges, aufputschendes Amphetamin im Spiel war. Alles Zeichen dafür, dass das "Coq coloré" kein zufälliges Ziel war. Um herauszufinden, ob die Betreiber des Restaurants in krumme Geschäfte verwickelt sind, heuert Leni Herold als Küchenhilfe an. Tatsächlich scheint Geschäftsführerin Silke Steiner das Restaurant zur Geldwäsche und zur Abwicklung von Drogengeschäften zu nutzen. Aber ist auch der Küchenchef Michel Leroy verwickelt? Wie die Täter stammt Leroy aus Straßburg-Neuhof, genau wie die Täter beim Überfall. Gerade als Leni ihren Kontakt zu Leroy intensiviert, passiert, was Yves Kléber befürchtete: Die junge Polizistin wird enttarnt und befindet sich in akuter Gefahr. Und sie ist nicht die einzige, denn auch Niko Sanders Verlobte Franziska hat einer der Täter im Visier ... Rollen und Darsteller: Niko Sander Carlo Ljubek Leni Herold Anke Retzlaff Yves Kléber Philippe Caroit Tino Loher Bernhard Piesk Ségolène Combass Noémie Kocher Franziska Roth Picco von Groote Vincent Garcia Vincent Krüger Michel Leroy Aaron Karl Silke Steiner Lana Cooper Joanne Trudeau Karmela Shako Sous-Chefin San Joy Maria Bai Maria Otega Melodie Wakivuamina Said Aziz Kevin Brand Deutsche Staatsanwältin Tara Marie Linke und andere Musik: Helmut Zerlett Kamera: Alexander Fischerkoesen Regie: Michael Rowitz