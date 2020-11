Spielfilm Deutschland 2020



In "Nur mit Dir zusammen" gibt eine der erfolgreichsten Solokünstlerinnen Deutschlands ihr Filmdebüt: Sängerin Vanessa Mai spielt eine junge aufstrebende Frau, die endlich ihren Durchbruch als Sängerin schaffen will, als sie eine lebensbedrohliche Diagnose bekommt. Gefangen zwischen ihrem eigenen Ehrgeiz und den Anforderungen des Showgeschäfts muss sie lernen, die Verantwortung für ihr Leben und ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. An ihrer Seite ist "Tatort"-Kommissar Axel Prahl als lebende Rocklegende zu sehen, der für seine Tochter in dieser schwierigen Phase einsteht - egal, zu welchem Preis. Stefan Bühling führte Regie bei dem Fernsehfilm, für dessen Songs unter anderem die Mannheimer Erfolgsproduzenten Jules Kalmbacher und Michael Herberger verantwortlich zeichnen.

Die aufstrebende Sängerin Juli (Vanessa Mai) steht kurz vor dem Sprung nach ganz oben. Mit einem Song über ihren toten Vater berührt sie die Menschen. Nur sie selbst weiß jedoch, dass nichts an ihrer liebevollen Hommage der Wahrheit entspricht. Zwar ist ihr Vater für Juli gestorben, weil er sie und ihre Mutter hat sitzen lassen. Allerdings ist er am Leben und versucht seit Jahren vergeblich, mit seiner Tochter in Kontakt zu treten. Juli, die ihn für den Tod der Mutter mitverantwortlich macht, will ihn nie wiedersehen. Allerdings braucht sie nun seine Hilfe: Kurz vor ihrer großen Tour erfährt die Sängerin, dass sich ihre geheim gehaltene Nierenerkrankung drastisch verschlechtert hat. Für die lebensnotwendige Organspende kommt nur einer infrage: ihr Vater Wim (Axel Prahl). Auf Drängen ihres Arztes Mateusz (Ferdinand Seebacher) nimmt Juli Kontakt zu ihm auf. Weder ihre übergriffige Managerin Tine (Elena Uhlig) noch die Presse darf davon erfahren. Das ist jedoch nicht leicht, denn Wim ist nicht irgendwer, sondern eine lebende Rocklegende. Er stellt für seine Hilfe eine Bedingung: Juli muss sich endlich ihrer schmerzhaften Vater-Tochter-Geschichte stellen. Schon bald merkt sie, wie sehr alte Enttäuschungen noch wehtun. Doch Juli spürt auch, dass Wim ihr immer noch näher ist, als sie sich zugestehen möchte. Rollen und Darsteller: Juli Vanessa Mai Wim Axel Prahl Mateusz Ferdinand Seebacher Tine Elena Uhlig Dan Max Befort Harry Klaus Stiglmeier Bassist Jojo Michael Gaedt Fahrer Jörn Hentschel Moderator TV-Show Marcus Morlinghaus Moderatorin Morning-Show Kamilla Senjo Moderatorin Interview Andrea Pohlei Julis' Mutter Maria Helgath Straßenmusiker Philipp Müller Wim Jung David Wiesenberger und andere Kamera: Marco Uggiano Musik: Jules Kalmbacher und Michael Herberger Regie: Stefan Bühling

Sendung am So , 8.11.2020 0:00 Uhr, Film, SWR Fernsehen