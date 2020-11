Spielfilm Deutschland 2020



Titelheldin Anja Knauer alias Mauritius-Inselärztin Dr. Filipa Wagner muss einen Schlussstrich unter ihre große Liebe ziehen, um sich auf eine vielversprechende Bekanntschaft einlassen zu können. Während Erik Madsen als Facharzt Devin in ihr Leben tritt, fällt es Tobias Licht in der Rolle ihres Exfreunds Dr. Daniel Bucher schwer, endgültig loszulassen. Die Folgen einer unbedachten Handlung bekommt seine von Sarah Warth gespielte Tochter zu spüren: In "Die Mutprobe", kommt es zu einem Unfall mit weitreichenden Folgen auf der Vulkaninsel Mauritius, deren traumhafte Buchten auch gefährlich sein können.

Dr. Filipa Wagner (Anja Knauer) kehrt nach Mauritius zurück, um ihre Arbeit im Beachressort und als ehrenamtliche Inselärztin fortzusetzen. Die erste Begegnung mit ihrem "Ex" Dr. Daniel Bucher (Tobias Licht), der sich für seine "frühere" Familie mit Ehefrau Jenny (Inez Bjørg David) entschieden hat, lässt nicht lange auf sich warten. Als Daniels Tochter Isabelle (Sarah Warth) bei einem waghalsigen Sprung von einer Küstenklippe in ernsthafte Gefahr gerät, ruft die Teenagerin ausgerechnet ihre zwischenzeitliche "Ersatzmama" um Hilfe. Filipa bringt Isabells Retter Jean (Dimitri Abold), der sich eine tiefe Schnittwunde am Arm zugezogen hat, zu Daniel ins Krankenhaus. Bei dem überraschenden Wiedersehen ist der sonst so selbstbewusste Chefarzt alles andere als souverän: Zu stark sind seine Gefühle für Filipa! Sie dagegen möchte ihrer großen Liebe nicht nachtrauern und lernt den charmanten Facharzt Devin (Erik Madsen) kennen, der ihre beste Freundin Emi (Dennenesch Zoudé) behandelt. Emis Sorge um ihre rätselhaften Krankheitssymptome wird von einer großen Überraschung für sie und ihren Freund Mike (Tyron Ricketts) abgelöst. Zu einem medizinischen Notfall entwickelt sich die Wunde des jungen Fischers Jean. Als er endlich Filipa um Hilfe bittet, muss sie mit Daniel eine schwere Entscheidung treffen. Rollen und Darsteller: Filipa Wagner Anja Knauer Daniel Tobias Licht Direktor Kulovits Helmut Zierl Jenny Inez Bjørg David Emi Dennenesch Zoudé Mike Tyron Ricketts Isabelle Sarah Warth Devin Erik Madsen Tom Wainde Wane Jean Dimitri Abold Labortechnikerin Sarah Sophie Pfennigstorf Amina Doris Chellen Remi Danny Bhowaneedin Anne Katrin Caine Laborassistent Eden Bhugeloo Steven Jeremy Chan Wong Song Nicolas Arther Jean Michel Hans Nayna Hans Nayna und andere Kamera: Stephan Schuh Musik: Philipp Fabian Kölmel Regie: Michael Karen

Sendung am Sa , 7.11.2020 12:30 Uhr, Film, SWR Fernsehen