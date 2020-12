Spielfilm Deutschland 2020



Dr. Filipa Wagner (Anja Knauer), Mauritius-"Inselärztin", steht vor einer schweren Entscheidung - und zwischen zwei Männern: Die Schauspieler Erik Madsen und Tobias Licht kämpfen als erbitterte Rivalen um die attraktive Medizinerin, die sich ihrer wahren Gefühle nicht sicher ist. Ihre ganze Empathie und Erfahrung braucht die gewissenhafte Hotelärztin, um der rätselhaften Krankheit einer deutschen Urlauberin auf den Grund zu gehen.

In "Das Rätsel", dem sechsten Film des an Originalschauplätzen gedrehten Medicals, sind Ole Fischer, Anna Hausburg und Armin Rohde in Gastrollen in dem Beachressort auf der traumhaften Vulkaninsel zu sehen.

Inselärztin Dr. Filipa Wagner (Anja Knauer) hat sich für ihren charmanten Arztkollegen Devin (Erik Madsen) entschieden. Ihr Exfreund Dr. Daniel Bucher (Tobias Licht) will seine große Liebe jedoch nicht kampflos aufgeben. Frei nach dem Motto "Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt", setzt der sonst so umsichtige Chefarzt der Notfallklinik alles auf eine Karte. Devin will sich jedoch nicht so leicht ausbooten lassen und scheut sich nicht, die Sache "unter Männern" mit dem Chefchirurgen auszutragen. Mit ihrem Machogehabe übertreiben es jedoch beide: Filippa lässt sich nicht einfach erobern, sondern trifft ihre Entscheidung souverän. Für ihre Privatangelegenheiten hat sie ohnehin nur wenig Zeit. Die Ärztin des Beachressorts lernt Nathalie (Anna Hausburg) kennen, die dort mit ihrem schwer verliebten Freund Martin (Ole Fischer) und dessen mürrischem Vater (Armin Rohde) ihren Urlaub verbringt. Während Martin die Luxusreise für einen romantischen Heiratsantrag nutzen möchte, hat Nathalie Todesahnungen: Die 30-Jährige ist fest davon überzeugt, dass ihr nur noch wenig Zeit zum Leben bleibt. Als bei Nathalie rätselhafte Symptome auftreten, müssen Filipa, Daniel und Devin ihre Probleme hintanstellen. Um die junge Frau zu retten, ist die volle Professionalität des Ärztetrios gefragt. Rollen und Darsteller: Filipa Wagner Anja Knauer Daniel Tobias Licht Direktor Kulovits Helmut Zierl Jenny Inez Bjørg David Emi Dennenesch Zoudé Mike Tyron Ricketts Isabelle Sarah Warth Devin Erik Madsen Martin Ole Fischer Nathalie Anna Hausburg Horst Armin Rohde Labortechnikerin Sarah Sophie Pfennigstorf Jordan Darma Mootien Lara Geraldine Boullee Laborassistent Edeen Bhugeloo Hans Nayna Hans Nayna und andere Musik: Philipp Fabian Kölmel Kamera: Stephan Schuh Regie: Michael Karen

Sendung am Sa , 23.1.2021 12:30 Uhr, Film, SWR Fernsehen