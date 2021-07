Spielfilm Deutschland 2020



Publikumsliebling Saskia Vester bricht in der Reihe "Das Kindermädchen" zum dritten Auslandseinsatz auf. Ihre ganze Lebenserfahrung ist gefragt, denn der Auftrag einer wohlhabenden Familie entpuppt sich schon bald als alles andere als "easy" für die patente Titelheldin. Ein Wiedersehen bietet der unterhaltsame Fernsehfilm mit Gaby Dohm als großbürgerlicher Schwiegermutter, die es ihrem Sohn und seiner Zukünftigen - gespielt von Jens Atzorn und Luise Wolfram - nicht einfach macht. Die Pazifikinsel Vancouver Island bietet eine atemberaubende Kulisse für den Film, dessen Soundtrack das Fernweh noch verstärkt.

FSK ab 6 freigegeben

Henni (Saskia Vester) kann es kaum fassen: Kanada ist so schön, wie es sich die Münchnerin erträumt hat. Ihr Ticket zur Welt ist erneut ein ermogelter Auftrag als Premium-Nanny. Der deutschstämmige Unternehmer Christopher (Jens Atzorn) hat sie als Betreuerin für seine Tochter Bristol (Trixi Janson) engagiert, um in Ruhe seine zweite Hochzeit vorbereiten zu können. Bald nach der Ankunft merkt Henni, dass sich die 13-Jährige nicht nur mit ihrer künftigen Stiefmutter Pia (Luise Wolfram) schwertut, sondern dass sie auch Ärger geradezu anzieht: ein Ladendiebstahl als Mutprobe, eine heimliche Partytour und schlechte Schulnoten. Henni ist nun rundum gefordert - wer hätte gedacht, dass sogar Goethe-Kenntnisse von einer Premium-Nanny erwartet werden? Mit ihrer Mischung aus Geradlinigkeit, Pragmatismus und Loyalität gewinnt sie Bristols Vertrauen und findet heraus, was in der wohlsituierten Familie fehlt: menschliche Nähe. Während sich Christopher wenig Zeit für die Teenagerin nimmt, erweisen sich ihre Oma Esther (Gaby Dohm) als emotionaler Eisklotz und ihre Mutter Greta (Holly Elissa) als Egoistin. Kein Wunder, dass Bristol nun Alarm schlägt. In Schwierigkeiten gerät Herr Loibinger (Jürgen Tonkel), Hennis leidgeprüfter Betreuer in der Arbeitsagentur München. Er muss aus ihren illegalen Alleingängen als Kindermädchen eine förderfähige Geschäftsidee machen, um nicht selbst aus seinem Job zu fliegen. Als Loibinger plötzlich in Kanada vor der Tür steht, staunt sogar Henni.