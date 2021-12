Spielfilm Deutschland 2019



Einiges zu reparieren haben Thekla Carola Wied und Henriette Richter-Röhl als Mutter-Tochter-Gespann in der Komödie "Zum Glück gibt's Schreiner" - vom seniorengerechten Umbau des in die Jahre gekommenen Hauses bis zum schwierigen Verhältnis der ungleichen Frauen. Die erfolgreiche Großstadt-Fachanwältin und ihre auf dem Land lebende Mutter haben seit jeher wenig gemeinsam - umso schwerer fällt es ihnen, zusammen die Weichen für die Zukunft zu stellen. In Jochen Matschke als selbstbewusstem Schreinermeister finden die beiden den richtigen Generalunternehmer - nicht nur fürs Handwerkliche.

Die junge Anwältin Katharina (Henriette Richter-Röhl) aus dem ländlichen Kleinpenning hat es aus eigener Kraft in München zu etwas gebracht. Nur das Beziehungsleben lässt sich optimieren, denn die attraktive Singlefrau hat allerhöchste Ansprüche: Selbst in der Weltstadt kommen - rein statistisch gesehen - nur zwölf Kandidaten infrage. Und von denen war bei den sorgfältig ausgewählten Onlinedates noch keiner dabei. Die Möglichkeit, dem Richtigen in ihrem Heimatort und durch Zufall zu begegnen, käme der Wahlmünchnerin niemals in den Sinn. Als sich Katharina um ihre Mutter Johanna (Thekla Carola Wied) nach einem Sturz im Haushalt kümmern muss, engagiert sie Mike (Jochen Matschke) für den seniorengerechten Umbau ihres Elternhauses. Dass ihre Mutter sofort Gefallen an dem gut aussehenden Schreinermeister als potenziellen Schwiegersohn findet, ist eigentlich schon ein Ausschlusskriterium für Katharina. Auch Mikes selbstbewusst-lässige Art eckt bei ihr erst einmal an. Dennoch beginnt es schon bald zwischen den beiden zu knistern - und das, obwohl ein Handwerker aus der Provinz kaum in den Kriterienkatalog der statusbewussten Juristin passt. Damit aus der Romanze etwas werden kann, muss sich Katharina bewusst werden, worauf es in ihrem Leben wirklich ankommt.