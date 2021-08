Spielfilm Deutschland 2019



Eine Karrierechance wie im Märchen bekommt Inez Bjørg David als Laura Blau in dem Fernsehfilm "Wenn's um Liebe geht": Ohne je auf der Bühne gestanden zu haben, soll die Winzertochter an der Seite eines Schlager-Stars einen Duett-Contest gewinnen. Ausgerechnet ihre Schwester, gespielt von Cristina do Rego, droht alle Träume Lauras zunichtezumachen, um an ihrer Stelle ins Rampenlicht zu treten. Zu Gegenspielern werden auch Julian Looman und Maxim Mehmet in den Rollen des hedonistischen Schlager-Stars Sunny und seines Managers Vincent, der sich in Laura verliebt und mit ihr eine eigene Musikkarriere starten möchte. Die Songs für den musikalischen Liebesfilm stammen von den "Söhne Mannheims"-Produzenten Michael Herberger und Jens Schneider.

Die Winzertochter Laura (Inez Bjørg David) weiß nicht, welch besonderes Talent als Sängerin und Song-Schreiberin in ihr steckt. Für die Musik bleibt seit dem Tod ihrer Mutter ohnehin wenig Zeit: Die älteste von drei Töchtern muss ihrem Vater (Peter Sattmann) helfen, der mit dem Weingut und der Gastwirtschaft überfordert ist. Als Laura bei einer Hochzeitsfeier für ihre Schwester Nina (Cristina do Rego) einspringt, der es als Begleitung von Schlager-Star Sunny (Julian Looman) beim Ständchen für die Braut vor Aufregung die Stimme verschlägt, kommt unverhofft die Chance. Sunnys Manager Vincent (Maxim Mehmet) fragt Laura an Ort und Stelle, ob sie mit seinem berühmten Schützling bei einem Duett-Contest an den Start gehen möchte! Ihr Traum platzt jedoch durch einen Autounfall, den der angetrunkene Sunny verursacht. Um ihn zu entlasten, will Nina sogar eine Falschaussage machen - wenn sie dafür an Lauras Stelle singen darf. Während sich Sunny auf die Erpressung einlässt und wie üblich den Schwarzen Peter seinem Manager zuschiebt, geht das Vincent entschieden zu weit. Er hat Sunny ohnehin satt und will endlich seine eigenen Musikträume aufleben lassen. Vincent rechnet sich mit Laura beim Contest gute Chancen aus, seinen Ex-Partner und die talentfreie Nina hinter sich zu lassen. Laura dafür zu gewinnen, gegen die eigene Schwester anzutreten, ist nach ihrer Enttäuschung alles andere als einfach. Sie will mit dem Show-Geschäft ebenso wenig wie mit ihm zu tun haben. Vincent, dem es nicht nur ihre Stimme angetan hat, lässt sich jedoch nicht leicht entmutigen. Rollen und Darsteller: Laura Blau Inez Bjørg David Vincent Herzog Maxim Mehmet Nina Blau Cristina do Rego Sunny W. Julian Looman Ronja Blau Emilia Pieske Paul Blau Peter Sattmann Rita Lina Wendel Tom Weber Torsten Eikmeier Anna Sofie Alice Miller Achim Marius Hubel Eva Susanne Weckerle Petra Strauß Simone Rosa Ott Moderator Maximilian Arland Karsten Till Florian Beyerbach Weiblicher Act Annemieke van Dam Männlicher Act Anton Zetterholm und andere Kamera: Jonas Schmager Musik: Michael Herberger, Jens Schneider und Marian Lux Regie: Wolfgang Eißler

Sendung am Sa. , 11.9.2021 23:50 Uhr, Film, SWR Fernsehen