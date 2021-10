Toni, männlich, Hebamme - Daddy Blues

Spielfilm Deutschland 2019



Im zweiten Film der Reihe "Toni, männlich, Hebamme" steht Leo Reisinger in der Rolle des Titelhelden vor Herausforderungen, die über die Arbeit des Geburtshelfers hinausgehen: Er muss sich seiner eigenen Familiengeschichte stellen, dem Scheitern seiner Ehe ins Auge blicken und bei einem werdenden Elternpaar einen bedrohlichen Konflikt entschärfen. An seiner Seite spielen Wolke Hegenbarth als Frauenärztin und attraktive Praxis-Nachbarin und Frederic Linkemann in der Rolle von Tonis bestem Freund Franzl, bei dem der Familienvater in Trennung untergeschlüpft ist.

Für "Babyflüsterer" Toni (Leo Reisinger) lässt sich die Selbstständigkeit in seinem Traumberuf bestens an. In seiner Hebammenpraxis gibt es bereits einen Aufnahmestopp. Bei seinem Neuanfang im Privatleben, das Ergebnis eines fatalen Seitensprungs mit seiner Praxis-Nachbarin Luise (Wolke Hegenbarth), steht sich der Entbindungspfleger leider selbst im Weg. Toni will nicht wahrhaben, dass seine "Ex" Hanna (Kathrin von Steinburg) mit der Scheidung ernst macht. Als sie vor seinen Augen mit ihrem neuen Freund, einem Yoga-Guru und Bestsellerautor, frischverliebt turtelt, werden Tonis Nehmerqualitäten komplett ausgereizt. Seinen Frieden machen müsste er auch mit dem Verlobten seiner jüngeren Schwester Romy (Lara Mandoki). Aber Toni hält "Flocke" (Jacob Matschenz) für einen ausgemachten Macho und seit jeher für einen Fehlgriff seiner Schwester, die nun auch noch von ihm schwanger ist und sich für Toni als Hebamme entscheidet. Natürlich versucht Toni, seine Abneigungen bei der Arbeit zu verdrängen - zumal Flocke nach einem Sportunfall querschnittsgelähmt im Rollstuhl sitzt. Statt dem jungen Paar in der schweren Situation zu helfen, macht Tonis Beschützerinstinkt alles noch komplizierter. Nicht leicht hat er es selbst bei der Betreuung der hochschwangeren Leyla Gökdal (Anastasia Papadopoulou). Als sich bei ihr die ultrakonservative Schwiegermutter (Lilay Huser) einnistet, wird es zum Problem, dass ihre Hebamme ein Mann ist. Davon lässt sich Toni natürlich nicht beeindrucken. Rollen und Darsteller: Toni Hasler Leo Reisinger Luise Fuchs Wolke Hegenbarth Flocke Jacob Matschenz Romy Lara Mandoki Franzl Frank Linkemann Hanna Aschenbrenner Kathrin von Steinburg Dr. Prantlhuber August Zirner Dr. Evi Höllriegl Juliane Köhler Leyla Gökdal Anastasia Papadopulou Seppi Gökdal Ben Akkaya Esra Lilay Huser u.a. Kamera: Wolfgang Aichholzer Musik: Stefan Hansen Regie: Sibylle Tafel

Sendung am Sa. , 27.11.2021 12:30 Uhr, Film, SWR Fernsehen