Spielfilm Deutschland 2019



In eine traditionelle Frauendomäne stößt Hauptdarsteller Leo Reisinger. Obwohl der Studienabbrecher in der Geburtshilfe und als Babyflüsterer ein Naturtalent ist, muss er Vorurteile überwinden und zuweilen gefährliche Missverständnisse mit eifersüchtigen Vätern ausräumen. An der Seite des getrenntlebenden Familienvaters spielt Wolke Hegenbarth alias Frauenärztin Luise eine attraktive Praxis-Nachbarin, mit der Toni ein brisantes Geheimnis verbindet, das nur er kennt - und sie herauszufinden droht. Sibylle Tafel führte Regie bei der Komödie, die in der bayrischen Metropole München spielt und auf liebenswerte Weise in den Alltag des Hebammenberufes eintauchen lässt.

Toni (Leo Reisinger) ist ein Naturtalent als Entbindungspfleger und liebt seinen Job über alles. Leider hat er es als männliche Hebamme nicht immer einfach. Als der 39-Jährige seinen Job im Krankenhaus verliert, bleibt ihm keine Wahl: Toni muss sich selbstständig machen. Eigentlich erscheint das Angebot der jungen Frauenärztin Luise (Wolke Hegenbarth), ihn in ihre neue Praxis reinzunehmen, wie für Toni gemacht. Gäbe es da nicht einen Haken, von dem Luise nichts weiß: Ausgerechnet sie ist der Grund, dass Tonis Noch-Ehefrau Hanna (Kathrin von Steinburg) ihn vor die Tür gesetzt hat! Denn Toni und Luise hatten vor längerem eine ebenso kurze wie folgenschwere Begegnung beim Hebammen-Karneval. Während er ihr Gesicht gesehen hat, weiß sie nicht, wer der Liebhaber hinter der Hasenmaske war. Natürlich ist Toni klar, dass er sein Geheimnis lüften sollte, bevor Luise von selbst draufkommt! Als seine Tochter Josie (Maria Monsorno), die sich einen Surfurlaub mit ihren superreichen Freunden verdienen will, aushilfsweise in der Praxis von Luise anfängt, wird das Eis für Toni noch dünner. Als Problemlöser ist er bei zwei Schwangeren gefordert: Während Gina (Rosetta Pedone) gleich drei potenzielle Väter am Start hat, zweifelt die herzkranke Ida (Anja Antonowicz), ob sie allein die Verantwortung für ein Kind tragen kann. Auf Toni können sich beide natürlich verlassen. Rollen und Darsteller: Toni Hasler Leo Reisinger Luise Fuchs Wolke Hegenbarth Dr. Prantlhuber August Zirner Dr. Evi Höllriegl Juliane Köhler Franzl Frederic Linkemann Hanna Schenbrenner Kathrin von Steinburg Ida Anja Antonowicz Jan Rabe Johannes Zirner Gina Rosetta Pedone Ja-Mai Soogi Kang Josie Maria Monsorno u.a. Kamera: Klaus Merkel Musik: Stefan Hansen Regie: Sibylle Tafel

Sendung am Mo , 22.2.2021 12:45 Uhr, Film, SWR Fernsehen