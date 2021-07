Spielfilm Deutschland 2019



Nach dem Unfalltod ihrer Mutter zieht Lisa Taubenbaum von der Großstadt zurück in ihre Heimat - ein beschauliches Dorf nahe Freiburg. Gemeinsam mit Vater Andreas, der seit dem gemeinsamen Unfall mit seiner Frau im Rollstuhl sitzt, versucht Lisa das familiäre Bestattungsunternehmen über Wasser zu halten. Dann stirbt die Großmutter ihrer Jugendfreundin eines augenscheinlich natürlichen Todes, doch Lisa zweifelt an der ärztlich bescheinigten Todesursache. Als Kommissar Zellinger aus Freiburg zu ermitteln beginnt, gerät Lisas Standfestigkeit ins Wanken; ihre Glaubwürdigkeit auch ...

Lisa Taubenbaum (Anna Fischer), jung und lebenslustig, ist nach dem ungeklärten Unfalltod ihrer Mutter in ihr Heimatdorf auf der Schwäbischen Alb zurückgekehrt. Gemeinsam mit ihrem Vater Alfons (Hartmut Volle), der seit dem Unfall im Rollstuhl sitzt und ihrem Bruder Hannes (Frederik Bott), der leidenschaftlich gerne Särge schreinert, will Lisa das familieneigene Bestattungsunternehmen weiterführen. Allerdings gehen die Geschäfte sehr schlecht. Doch dann gibt es innerhalb von 24 Stunden gleich zwei Todesfälle: Der örtliche Bankdirektor erschießt sich versehentlich bei der Jagd und Oma Wertbacher erliegt augenscheinlich einem Herzanfall. Natürliche Todesfälle, so zumindest der Befund des Landarztes (Christof Wackernagel), was dem örtlichen Polizeichef Goller (Patrick von Blume) genügt, um beide Fälle zu den Akten zu legen. Doch wie kommen die Würgemale an Oma Wertbachers Hals? Und wie erschießt man sich unabsichtlich mit seiner eigenen Flinte? Dorfpolizist Goller findet daran nichts Ungewöhnliches, Lisa hingegen schon. Doch erst, als der Stuttgarter Kommissar Zellinger (Christoph Letkowski) anrückt, beginnen die Ermittlungen, aus denen Lisa sich natürlich nicht heraushalten kann.

Nachwuchsregisseurin Isabel Braak inszenierte den ebenso spannenden wie unterhaltsamen Heimatkrimi, der sich durch atmosphärische Aufnahmen der Schwäbischen Alb, liebevoll gezeichnete Charaktere und einen schwarzhumorigen Unterton auszeichnet.