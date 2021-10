Camping mit Herz

per Mail teilen

Spielfilm Deutschland 2019



Einmal Schlager, immer Schlager. Um sich aus der Wiederholungsschleife mit Abwärtsdrift zu befreien, muss sich Schauspieler Christoph M. Ohrt als alternder Star nicht nur auf seine wahren musikalischen Wurzeln besinnen, sondern auch endlich sein tief eingebranntes Image als "Campingplatz-Kalle" abschütteln. Seine Popularität dafür nutzen möchte Schauspielerin Diana Amft als toughe Campingplatzbesitzerin, der das Wasser bis zum Hals steht. Beide kämpfen mit harten Bandagen, schließlich geht es für sie um alles.

Der in die Jahre gekommene Sänger Karl-Heinz Sollheim (Christoph M. Ohrt) hat eine einfache Erfolgsformel: Immer authentisch bleiben. Dass er nach seinem einzigen Hit "Unter der Sonne" auf eine Karriere als Schlagerstar statt seiner geliebten Countrymusik gesetzt hat, bereut er seit langem. Auch das Image als "Campingplatz-Kalle" passt nicht wirklich, denn er hasst nichts mehr als das einfache Leben und das Schlafen im Freien. Um aus dem Karrieretief herauszukommen, lässt sich Kalle notgedrungen auf eine Promo-Idee seiner Managerin Tess (Isabell Gerschke) ein, die im Radio einen Abend mit ihm auf dem Campingplatz verlosen lässt. So landet er schließlich auf dem maroden Ostsee-Zeltplatz von Desiree (Diana Amft) und ihrer Mutter Martha (Nina Franoszek), die kurz vor der Pleite stehen und ebenfalls auf ein Wunder hoffen. Als sich überraschend das Fernsehen ansagt und die Buchungen hochschießen, befeuert Desiree die Kampagne mit einem miesen Trick: Sie sorgt mit einer Wette in der Live-Schalte dafür, dass Kalle um zwei Wochen verlängern muss. Ihren Erfolg kann die beherzte Campingplatzbetreiberin jedoch nicht lange auskosten, denn schon bald muss sie erfahren, dass auch ihre Mutter getrickst hat: Nicht sie, sondern die Luxusanlage ihres Exmannes Werner (Peter Schneider) hat "Camping-Kalle" gewonnen. Nun beginnt ein Tauziehen um Kalle, der sich zwischen dem "Campingplatz mit Herz" oder einem lukrativen Angebot entscheiden muss.