St. Josef am Berg - Berge auf Probe

Ein österreichischer Patriarch gegen seine norddeutsche Schwiegertochter - Harald Krassnitzer und Paula Kalenberg stehen sich als Kontrahenten in der neuen Reihe "St. Josef am Berg" gegenüber. Der vielfach preisgekrönte Schauspieler spielt einen gewieften Strippenzieher, der als Familienoberhaupt, Hotelier und Bürgermeister in Personalunion knallhart seine Interessen durchsetzt. In Paula Kalenberg als Schwiegertochter findet er eine ebenbürtige Gegenspielerin, die seine undurchsichtigen Pläne für einen Nationalpark in der Alpenregion infrage stellt. Lars Montag führte Regie bei der Komödie um Familienkonflikte und schmutzige Geschäfte. Die Kamera von Harald Cremer zeigt die imposante Naturlandschaft des Salzburger Lands von ihrer schönsten Seite.

Ein Leben ohne das geliebte Meeresrauschen kann sich die Stralsunderin Svea Classen (Paula Kalenberg) kaum vorstellen. Als sich Nachwuchs ankündigt, muss die Hanseatin ein aufgeschobenes Versprechen einlösen: die kirchliche Hochzeit in dem Alpendorf St. Josef, der Heimat ihres Ehemanns Peter Pirnegger (Sebastian Wendelin). Dort wartet ihr Schwiegervater Joseph Pirnegger (Harald Krassnitzer) bereits auf die Gelegenheit, seinen verlorenen Sohn endlich wieder nach Hause zu locken. Als bestens vernetzter Bürgermeister sorgt er dafür, dass Peter seinen Traumjob als Chefveterinär des künftigen Nationalparks bekommt. Auch für Svea hat er etwas in petto: eine Verwaltungsstelle in der Nachbargemeinde Klamm. Nun steht - zum Leidwesen ihrer Mutter Charlotte Classen (Anna Stieblich) - einer halbjährigen "Probezeit" in den Bergen nichts mehr im Wege! Schon bald merkt Svea, was sich ihr Schwiegervater insgeheim gedacht hat: Sie soll sicherstellen, dass der störrische Bürgermeister Mingner (Branko Samarovski) für die Einrichtung eines Nationalparks stimmt. Dass am Ende hart arbeitende Bergbauern wie der rebellische Grusch (Tobias Ofenbauer) auf der Strecke bleiben, möchte Svea verhindern. Nun bekommt es Joseph mit einer Widersacherin zu tun, die mit ihm am Familientisch sitzt. Rollen und Darsteller: Svea Classen Paula Kalenberg Peter Pirnegger Sebastian Wendelin Joseph Pirnegger Harald Krassnitzer Charlotte Classen Anna Stieblich Inge Pirnegger Petra Morzé Igor Aliew Luka Dimic Sonja Pirnegger Bettina Schwarz Grusch Bauer Tobias Ofenbauer Franz Mingner Branko Samarovski Traudl Schmied Claudia Sabitzer Dr. Harry Wandmacher Felix Römer und andere Kamera: Harald Cremer Regie: Lars Montag

Sendung am Sa. , 22.1.2022 23:50 Uhr, Film, SWR Fernsehen