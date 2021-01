Spielfilm Deutschland 2018



Vor Gericht ist man wie auf hoher See in Gottes Hand, sagt man. Das muss Tanja Wedhorn alias Nora Kaminski auf dramatische Weise am eigenen Leib erfahren: In "Praxis mit Meerblick - Der Prozess" geht es nicht nur um ihren Beruf, sondern sogar um ihre Freiheit. Um sich gegen falsche Vorwürfe aus ihrer Zeit als Schiffsärztin zu wehren, muss die Ärztin ohne Doktortitel jedoch ihren Stolz überwinden. Hilfe bekommt sie dabei von ihrem Exmann und Anwalt Peer (Dirk Borchardt). Um große Zukunftsfragen geht es für Lukas Zumbrock als Noras Sohn Kai, der sein Jurastudium abbrechen möchte, ebenso wie für Shenja Lacher in der Rolle des Kutterfischers Matthias Butenschön, der nach dem Verlust von Kutter und Elternhaus vor dem Nichts steht.

Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) fiebert auf ihren Prozess hin. Sie will endlich die falschen Vorwürfe aus ihrer Zeit als Schiffsärztin ausräumen, die auf Rügen sogar der Briefträger kennt und ihren Neuanfang überschatten. Aber vor Gericht wartet eine böse Überraschung auf Nora: Durch die dreiste Falschaussage eines Zeugen (Christoph Zrenner) steht sie plötzlich mit dem Rücken zur Wand. Nora sieht sich der Anschuldigung gegenüber, Medikamente unter der Hand verkauft zu haben! Sogar ein weiteres Verfahren wegen Totschlags droht. Es bleiben nur drei Tage, um die Verteidigung neu aufzustellen. Unerwartete Hilfe bekommt Nora ausgerechnet von ihrem Exmann Peer (Dirk Borchardt). Der Anwalt, der sie einst im Stich gelassen hat, will etwas gutmachen. Um seine Hilfe anzunehmen, muss Nora jedoch über ihren Schatten springen.

Auch ihre junge Liebe zu dem Kutterfischer Matthias Butenschön (Shenja Lacher) ist nicht unbelastet. Der ist nach dem Verlust seines Hofes und des Kutters in einer Krise und muss entscheiden, wie es für ihn und seinen Bruder Robin (Max Dominik) weitergehen soll.

An sich arbeiten will auch Dr. Richard Freese (Stephan Kampwirth): Er versucht, seine Zwangsstörungen in den Griff zu bekommen, und scheint auch Erfolg zu haben. Noras Sohn Kai (Lukas Zumbrock) wiederum möchte sein Jurastudium abbrechen - und weiß nicht, wie er es seinem Vater beibringen soll. Rollen und Darsteller: Nora Kaminski Tanja Wedhorn Dr. Richard Freese Stephan Kampwirth Dr. Heckmann Patrick Heyn Dr. Maja Pirsich Anne Werner Schwester Mandy Morgane Ferru Kai Kaminski Lukas Zumbrock Joanna Krupka Anja Antonowicz Michael Kubatsky Michael Kind Peer Kaminski Dirk Borchardt Roswitha Wing Petra Kelling Matthias Butenschön Shenja Lacher Robin Butenschön Max Dominik Uwe Teweleit Andreas Birkner Anwalt Jansen Tom Keune Therapeut Marco Hofschneider Bankberater Holger Doellmann Zeuge Fromm Christoph Zrenner und andere Kamera: Klaus Merkel Musik: Jan Janssons Regie: Sibylle Tafel

