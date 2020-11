Spielfilm Deutschland 2018



In "Borchert und die letzte Hoffnung" stehen der geläuterte Top-Manager und "Anwalt ohne Lizenz" und seine idealistische Chefin doppelt unter Druck. Ihre Klage gegen einen Mediziner bringt die eigene Mandantin in Teufels Küche und sie müssen weitere Todesfälle unter MS-Patienten verhindern. Schon bald bringen seine beharrlichen Nachforschungen Borchert selbst in Lebensgefahr. Die Hauptrollen spielen Christian Kohlund und Ina Paule Klink unter der Regie von Roland Suso Richter.

Was zunächst nach einem Routinemandat aussieht, entpuppt sich schon bald als brisanter Kriminalfall: "Anwalt ohne Lizenz" Thomas Borchert (Christian Kohlund) und seine Chefin Dominique Kuster (Ina Paule Klink) bekommen Besuch von Louise Schneider (Jenny Schily) und ihrer Tochter Viola (Lucie Heinze). Ihr Mann und Vater Anton Schneider (Beat Marti) ist an MS verstorben, und vor allem Viola macht schwere Behandlungsfehler seines Neurologen Dr. Hoffer (Nicki von Tempelhoff) dafür verantwortlich. Hoffer, der ausgerechnet von Borcherts Freund, Staranwalt Reto Zanger (Robert Hunger-Bühler), vertreten wird, weist alle Schuld von sich und besteht auf einer Obduktion. Diese bringt Überraschendes zutage: Anton Schneider hat sich das Leben genommen - wohl mit Hilfe seiner Frau. Aus der nicht strafbaren, assistierten Sterbehilfe macht die Staatsanwaltschaft jedoch eine Mordanklage, da ebenfalls nachgewiesen wurde, dass dem Mann über einen längeren Zeitraum toxisch wirkende Substanzen verabreicht wurden. Borchert will die Unschuld seiner Mandantin beweisen und mischt sich beherzt in die Ermittlungen von Hauptmann Furrer (Felix Kramer) ein. Was hat es mit Anton Schneiders Besuchen bei einer Pharmafirma auf sich und was hat Hoffer damit zu tun? Da wird ein Mordanschlag auf Borchert verübt ... Rollen und Darsteller: Thomas Borchert Christian Kohlund Dominique Kuster Ina Paule Klink Marco Furrer Felix Kramer Dr. Reto Zanger Robert Hunger-Bühler Louise Schneider Jenny Schily Viola Schneider Lucie Heinze Marlene Vogt Angela Roy Anton Schneider Beat Marti Markus Hoffer Nicki von Tempelhoff Regula Gabrielli Susi Banzhaf Bernd Kübler Christian Hockenbrink Robert Maibach Gerhard Gabers Rettungswagenfahrer Till Wonka Beat Bürki Andrea Zogg Furrers Assistent Yves Wüthrich Architektin Isabel Schosnig Bestatter Peter Becker Gerichtsmediziner Danny Exnar Pfarrer Maximilian Dirr und andere Kamera: Max Knauer Musik: Michael Klaukien und Andreas Lonardoni ____... Regie: Roland Suso Richter