Spielfilm Deutschland 2018



Es geht um den erbitterten Zwist zwischen zwei einst freundschaftlich verbundenen Bergbauern-Familien, den Leitners und den Hubers in dem Film von Regisseurin Karola Hattop. In dem Schauspiel-Ensemble stehen sich Walter Sittler und Max Herbrechter als Patriarchen gegenüber, deren Freundschaft am tragischen Unfalltod des jüngsten Leitner-Sohnes zerbrach. Zwischen die Fronten geraten ihre einst einander versprochenen Kinder, gespielt von Theresa Scholze und Matthi Faust: Ihre Jugendliebe, die damals an dem Konflikt zerbrach, wirkt bei beiden jedoch noch nach.

Die Anwältin Lisa Huber (Theresa Scholze) kehrt aus München in ihre Allgäuer Heimat zurück, um eine eigene Kanzlei zu eröffnen. Ihr Neuanfang ist mehr als eine berufliche Entscheidung: Die Juristin will ihrer Familie endlich zum Recht verhelfen. Seit langem leidet die Alm der Hubers schwer darunter, ihr Weideland an die Leitners im Tal verloren zu haben. Die schmerzhafte Feindschaft zwischen den einst befreundeten Clans hat einen traurigen Grund: Sebastian Leitner (Walter Sittler) macht Lorenz Huber (Max Herbrechter) für den Tod seines jüngsten Sohnes verantwortlich, der vor 20 Jahren bei einem Unfall ums Leben kam. Aus Rache nahm er Lorenz, dem er einen Privatkredit unter Freunden gewährt hatte, ganz legal die Weiden ab. Nun möchte Lisa vor Gericht das verlorene Land zurückgewinnen. Ihre Schwester Marie (Catherine Bode), die den maroden Hof führt und dort Aktivurlaub für Städter*innen anbietet, fürchtet den Prozess. Sie weiß: Die wohlhabenden Leitners sind in der Lage, ihre traditionsreiche Alm endgültig zu ruinieren.

Während zwischen den verfeindeten Bergbauern alte Wunden wieder aufbrechen, spielt sich unter den Feriengästen ein Familiendrama ab: Frieda Richthofen (Alma Leiberg) setzt die Privatdetektivin Helena Hartmann (Rike Schmid) auf ihre Kinder David (Nico Liersch) und Emilia (Annika Schikarski) an. Die Karrierefrau will beweisen, dass diese von ihrem Exmann Alexander (Johann von Bülow) gegen sie aufgehetzt werden. Schon bald fällt es Helena immer schwerer, ihren geheimen Auftrag zu erfüllen. Rollen und Darsteller: Lisa Huber Theresa Scholze Marie Huber Catherine Bode Lorenz Huber Max Herbrechter Sebastian Leitner Walter Sittler Georg Leitner Thomas Unger Florian Leitner Matthi Faust Karin Leitner Judith Toth Mila Leitner Nadja Sabersky Helena Hartmann Rike Schmid Frieda Richthofen Alma Leiberg Alexander Richthofen Johann von Bülow David Richthofen Nico Liersch Emilia Richthofen Annika Schikarski Anwalt Dr. Kendrich Matthias Herrmann Richter Dr. Besler Andreas Leopold Schadt Georgs Affäre Anna Laura Pletzer Leon Jack Finlay und andere Kamera: Konstantin Kröning Musik: Eike Hosenfeld und Moritz Denis Regie: Karola Hattop

Sendung am Sa. , 24.7.2021 12:30 Uhr, Film, SWR Fernsehen