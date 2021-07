Spielfilm Deutschland 2018



Im Film gibt es eine überraschende Wende im Zwist zwischen den verfeindeten Bergbauernfamilien. Während bei den Vätern die Zeichen auf Versöhnung stehen, entladen sich bei ihren Kindern aufgestaute Gefühle. Dass Theresa Scholze als Huber-Tochter ihrer Jugendliebe Florian, gespielt von Matthi Faust, nachtrauert und ihn in eine Ehekrise stürzt, ist keine Überraschung. Wohl aber, was sich zwischen ihren zutiefst verfeindeten Geschwistern abspielt.

Heimkehrerin Lisa (Theresa Scholze) hilft jetzt ihrer Familie auf der Huber-Alm. Ihre Schwester Marie (Catherine Bode) leistet sich ausgerechnet mit Georg Leitner (Thomas Unger) eine Liebesnacht im Heu. Für die beiden ewigen Streithähne kommt diese Situation mehr als unerwartet. Am nächsten Morgen wissen sie nicht, was das bedeutet. Denn überraschenderweise sind echte Gefühle im Spiel. Zeit um diese zu erkunden, bleibt aber nicht. Georgs Exfrau Mirjam (Nina Gnädig) sorgt für einen neuen Krisenherd im Zwist zwischen den Hubers und den Leitners: Sie will Lisa als Anwältin für einen Sorgerechtsstreit um Tochter Lea (Carlotta Rupp) engagieren. Dass sich Angehörige der einst befreundeten Familien schon wieder vor einem Richter sehen, möchte natürlich niemand - zumal Sebastian Leitner (Walter Sittler) endlich für eine Versöhnung mit Lorenz Huber (Max Herbrechter) bereit scheint. Er will seiner Tochter Lisa aber nicht vorschreiben, das heikle Mandat anzunehmen. Vor einer schweren Entscheidung steht auch ihre Schwester Marie, denn der One-Night-Stand mit Georg bleibt nicht ohne Folgen.

Reichlich Zündstoff gibt es auch bei Feriengästen: Anna (Anne Schäfer) und Hannes (Martin Gruber), die jetzt ein Paar sind, machen Urlaub mit ihren Ex-Partnern (Bernhard Piesk, Johanna Klante) und den beiden Kindern (Joline Letizia Schwärzler, Luis Immanuel Rost). Alte Wunden und neue Gefühle sorgen bei den Erwachsenen für kleine Eifersüchteleien - und führen zu weitreichenden Entscheidungen.