Laible & Frisch - Do goht dr Doig

Spielfilm Deutschland 2017



Traditionsbäcker Walter Laible (Winfried Wagner) kehrt verfrüht von einem Kuraufenthalt in seinen Heimatort Schafferdingen zurück. Seine Frau Marga (Ulrike Barthruff) und sein Sohn Florian (Matthias Dietrich) teilen dem Vater mit, dass sie aufgrund drückender Schulden Bäckerei und Heim verkaufen mussten - und zwar ausgerechnet an Walters Konkurrenten, den Industriebäcker Manfred Frisch (Simon Licht). Manfred scheint als Sieger aus dem lang andauernden Bäckerstreit hervor zu gehen.

Doch auf den Höhenflug folgt jäh der unvermeidliche Absturz. In seiner dunkelsten Stunde erhält Manfred jedoch eine interessante Information, die ihn wieder zurück ins Spiel bringen könnte. Er ersinnt einen gewieften Plan, um das Familienunternehmen wieder zurückzugewinnen.

Rollen und Darsteller: Manfred Frisch Simon Licht Walter Laible Winfried Wagner Marga Laible Ulrike Barthuff Uschi Stammer Monika Hirschle Kai Pfleiderer Peter Jochen Kemmer u.v.m Regie: Michael Rösel

Sendung am So. , 28.11.2021 12:15 Uhr, Film, SWR Fernsehen