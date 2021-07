Spielfilm Deutschland 2017



Verkehrte Welt beim dritten Harz-Krimi "Harter Brocken: Der Bankraub" mit Aljoscha Stadelmann, Moritz Führmann und Anna Fischer: Ausgerechnet der integre Gesetzeshüter Frank Koops wird von seiner alten Freundin/Feindin Simone Schmidt gezwungen, bei einem Banküberfall mitzumachen, um seine Kollegin Mette zu retten - woran auch Koops' bestem Freund Heiner sehr gelegen ist. Mit einer raffinierten Erpressung, einem großen Coup und einer verführerischen Antagonistin, gespielt von Julia Koschitz, bietet der von Andreas Senn inszenierte Krimi beste Unterhaltung. Das Drehbuch stammt auch hier von Grimme-Preis-Träger Holger Karsten Schmidt, dessen spannende und wendungsreiche Geschichten die Reihe auszeichnen.

Dass es in der beschaulichen Harzbank von St. Andreasberg nicht viel zu holen gibt, weiß Polizist Frank Koops (Aljoscha Stadelmann) aus eigener Erfahrung: Ihm wurde gerade ein Kredit verweigert. Ausgerechnet diese Filiale möchte die frisch aus der Haft entlassene Simone Schmidt (Julia Koschitz) mit ihren beiden Komplizen ausräumen - und Koops muss mitmachen. Ihm bleibt keine andere Wahl, denn Simone, mit der er schon einmal die Klingen kreuzte, hat seine Kollegin Mette (Anna Fischer) in ihrer Gewalt. Die Ansage ist klar: Die Geisel bleibt nur am Leben, wenn der Coup gelingt. Also muss sich Koops etwas einfallen lassen. Während Mette von dem unberechenbaren Björn (Jan Krauter) in einem Ferienhaus gefangen gehalten wird, macht sich Koops mit Simone und ihrem skrupellosen Freund Hagen (Michael Rotschopf) an die Durchführung seines verwegenen Plans. Was die durchtriebene Simone nicht ahnt: Koops ist es trotz ihrer Vorsichtsmaßnahmen gelungen, seinem besten Freund Heiner (Moritz Führmann) heimlich eine Nachricht zuzustecken. Aber auch Simone hat noch ein paar Überraschungen in petto.