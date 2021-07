Spielfilm Deutschland 2016



Franz Eberhofer ist zurück! Nach den erfolgreichen Verfilmungen der Kriminal-Komödien "Dampfnudelblues" (2013) und "Winterkartoffelknödel" (2014) ermittelt Sebastian Bezzel in "Schweinskopf al dente" wieder in seiner Paraderolle als bayerischer Dorfpolizist, der sich nur höchst ungern aus der Ruhe bringen lässt. Für die dritte Verfilmung der Bestseller-Reihe von Rita Falk versammelte Regisseur Ed Herzog erneut ein großartiges Ensemble: Die Publikumslieblinge Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff, Eisi Gulp, Sigi Zimmerschied und Enzi Fuchs laufen zu Hochtouren auf, denn ein Psychopath treibt in der beschaulichen Idylle Niederkaltenkirchens sein Unwesen.

Dorfpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) kommt nicht zur Ruhe. Irgendwas ist ja immer los, selbst in der tiefsten bayerischen Provinz Niederkaltenkirchens, wo Eberhofer seinen Beruf als Gesetzeshüter mit der ihm eigenen bajuwarischen Entspanntheit ausübt. Damit ist es aber schlagartig vorbei: Franz' On-Off-Freundin Susi (Lisa Maria Potthoff) hat ihn kurzerhand verlassen, um mit ihrem italienischen Verehrer in dessen Pizzeria am Gardasee neu durchzustarten. Denn Franz ist ja nicht bereit zu einem Bekenntnis. Zudem ist da noch die unangenehme Sache mit dem Küstner (Gregor Bloéb), einem entflohenen Psychopathen, der auf Rache sinnt. Ganz oben auf seiner Liste: Franz' Vorgesetzter Moratschek (Sigi Zimmerschied), der die Panik kriegt, als er nachts einen blutigen Schweinskopf in seinem Bett vorfindet. Moratschek erklärt Franz zu seinem persönlichen Bodyguard und quartiert sich zum eigenen Schutz kurzerhand auf dem Eberhofer-Hof ein. Zum Glück kann sich Franz - wie immer - auf seinen Freund Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) verlassen. Rollen und Darsteller: Franz Eberhofer Sebastian Bezzel Rudi Birkenberger Simon Schwarz Susi Lisa Maria Potthoff Küstner Gregor Bloéb Oma Enzi Fuchs Vater Eisi Gulp Leopold Gerhard Wittmann Moratschek Sigi Zimmerschied Frau Moratschek Margarethe Tiesel Flötzinger Daniel Christensen Frau Beischl Maria Hofstätter Simmerl Stephan Zinner Wolfi Max Schmidt Bürgermeister Thomas Kügel Karl Stopfer Frederic Linkemann Barschl Francis Fulton-Smith Beischl Ehemann Matthias Egersdörfer Jessie Eli Wasserscheid Panida Chi Le und andere Kamera: Philipp Sichler Musik: Martin Probst Regie: Ed Herzog

