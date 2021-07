Spielfilm Deutschland 2014



Die Liebeskomödie der preisgekrönten Regisseurin Karola Hattop punktet mit feinem Humor und einem glänzend aufgelegten Darsteller*innen-Ensemble.

Eine Neuigkeit kommt selten allein: Erst erfährt Jenny (Marie Zielcke), technische Direktorin eines Münchner Opernhauses, dass ausgerechnet ihr Ex-Freund Erik (Roman Knizka) als Bühnenbildner einer wichtigen Inszenierung engagiert wurde. Kaum hat sie sich von diesem Schreck erholt, stellt sich heraus, dass sie schwanger ist. Aber das ist längst nicht alles. Noch hin- und hergerissen zwischen Freude und Verunsicherung über die Schwangerschaft, bekommt Jenny unangemeldeten Besuch von ihrer Mutter Jutta (Anna Stieblich). Die freigeistige Hippie-Dame lebte eigentlich in einer Kommune auf Ibiza, quartiert sich nun aber bis auf Weiteres bei ihrer Tochter und deren Freund Tobias (Hubertus Grimm) ein und sorgt schon bald für einigen Wirbel im wohlgeordneten Yuppie-Haushalt. In dieser chaotischen Situation findet Jenny weder die Ruhe noch den Mut, Tobias vom anstehenden Nachwuchs zu erzählen. Sie weiß, dass ihr ehrgeiziger Freund vor allem darauf wartet, endlich die Firmenleitung von seinem Vater zu übernehmen. Windelwechseln gehört nicht zu seinem Karriereplan. Aber auch die beruflich erfolgreiche Jenny fühlt sich mit Mitte 30 eigentlich noch zu jung fürs Mutterdasein. Unterdessen nutzt Mama Jutta jede Gelegenheit, um Tobias' verwitwetem Vater Roman (Jürgen Heinrich) schöne Augen zu machen. Aber auch Jennys Gefühlsleben gerät durch Eriks Auftauchen mächtig durcheinander. Sie hatte die Trennung nie ganz verwunden und es dauert nicht lange, bis ihre alten Gefühle wieder aufflackern. Als dann auch noch Tobias zufällig von der Schwangerschaft erfährt und nicht gerade erfreut reagiert, muss Jenny sich fragen, was sie wirklich vom Leben erwartet - und wen sie dabei an ihrer Seite haben möchte.

Regisseurin Karola Hattop hat unter anderem mit dem Fernsehspiel "Der Rekordbeobachter" und dem international preisgekrönten Jugendfilm "Wer küsst schon einen Leguan" ihr Talent für originelle Unterhaltungsfilme bewiesen. In "Meine Mutter, meine Männer" erzählt sie von einem generationenübergreifenden Beziehungsreigen, von Karriereträumen und Familienbanden. Hauptdarstellerin Marie Zielcke wurde durch Kinofilme wie "Agnes und seine Brüder" bekannt und wirkte in hoch gelobten Fernsehspielen wie "Sklaven und Herren" mit. Roman Knizka war in dem Kassenhit "Groupies bleiben nicht zum Frühstück" in deutschen Kinos zu sehen. Anna Stieblich gehörte zum festen Ensemble der Kultserie "Türkisch für Anfänger" und spielte in der Krimiserie "SOKO Leipzig" die Rechtsmedizinerin Dr. Sabine Rossi.