Spielfilm Deutschland 2013



Schabbach, ein Dorf im Hunsrück, in der Mitte des 19. Jahrhunderts: Die Bevölkerung ächzt unter Armut, Krankheit, Naturkatastrophen und Unterdrückung. Doch Bauernsohn Jakob hat einen Weg aus dem unwirtlichen Alltag gefunden: Wie viele seiner Zeitgenossinnen und Zeitgenossen schwärmt er von einer besseren Zukunft in Brasilien - verheißungsvoller Sehnsuchtsort einer grassierenden Auswandererwelle. Zudem liebt er das Jettchen aus dem Nachbardorf. Doch die unbarmherzige Härte der Realität und sein vom Militär heimgekehrter Bruder Gustav machen Jakob und seinen Träumen einen Strich durch die Rechnung.

Meisterliches Kino mit großer Geste: Schabbach ist auch diesmal wieder eine Reise wert - und die Welt ein Dorf.

Wie alle ihre Leidensgenossen erleben auch die Bewohner*innen des Dörfchens Schabbach im tiefsten Hunsrück in der Mitte des 19. Jahrhunderts schwere Zeiten der Mühsal und des Darbens. Es herrscht bittere Armut, die Menschen erdulden Hungersnöte und eine Willkürherrschaft der herrschenden Klasse, die sich nicht um die Bedürfnisse der einfachen Landbevölkerung schert. Auch der junge Bauernsohn Jakob (Jan Dieter Schneider) wächst in Schabbach auf. Sehr zum Verdruss des Vaters (Rüdiger Kriese) und ganz im Gegensatz zu seinem bodenständigen Bruder Gustav (Maximilian Scheidt) hat er sich zu einem weltfremden Bücherwurm entwickelt, der wie viele seiner Landsleute von einem "gelobten Land", dem fernen Brasilien, träumt. Tausende aus ganz Europa sind bereits ausgewandert in der verzweifelten Hoffnung, dort eine bessere Zukunft vorzufinden. Wissbegierig verschlingt Jakob jedes Buch, dem er habhaft werden kann, studiert die Sprache der brasilianischen Ureinwohner*innen und führt ein Tagebuch, in dem er seine Träume, Ideen und Gedanken festhält. Das anmutige Jettchen (Antonia Bill) und ihre herzensgute Freundin Florinchen (Philine Lembeck) aus dem Nachbarsdorf sind fasziniert von diesem ebenso seltsamen wie sensiblen jungen Mann, der sie mit Plänen und Erzählungen über die Reise in eine fremde neue Welt in seinen Bann zieht. Vor allem Jettchen hat es auch Jakob angetan. Doch überbordende Sehnsucht ist eine Sache, die harte Lebensrealität eine ganz andere: Krankheiten und Naturkatastrophen fordern weiter ihren Tribut, die Lage spitzt sich unaufhörlich zu. In Jakobs Familie sind etliche Todesfälle zu beklagen, seine Fantasien bleiben ihm dennoch. Auch die noch unausgesprochene Liebe zu Jettchen tröstet ihn über manchen schweren Schicksalsschlag hinweg. Dann kehrt eines Tages Gustav aus dem Militärdienst nach Schabbach zurück - für die Familie ein Glücksfall, denn dieser erweist sich im Gegensatz zum verträumten Bruder als redlicher Anpacker, der dem geplagten Vater mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. Auf einem ausgelassenen Dorffest überschlagen sich schließlich die Ereignisse - und lenken das weitere Leben aller Beteiligten in eine neue, gänzlich unerwartete Richtung.

Dem (fiktiven) Hunsrück-Dorf Schabbach hatte das deutsche Autorenfilmer-Urgestein Edgar Reitz bereits zwischen 1982 und 2004 in seiner "Heimat"-Trilogie ein eindrucksvolles Denkmal gesetzt. Für dieses erneut äußerst ambitionierte Projekt kehrte er nach Schabbach zurück, um eine Art Vorgeschichte der bereits existierenden Erzählung zu entwerfen: Vor dem Hintergrund einer konfliktreichen Dreieckskonstellation zeichnet Reitz ein hochgradig stimmungsvolles Bild des ländlichen Alltags, der von harter Arbeit, großer Armut, schweren Rückschlägen, aber auch Zusammenhalt geprägt ist und bei dem der Matsch auf den Straßen und die Gülle in den Fässern förmlich erlebbar wird. Die Unbill dieses Lebens und die damit einhergehende Zeit der großen Auswandererwelle gießt der 2013 mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnete und für den Fremdsprachen-Oscar 2014 nominierte Film in grandiose, mit kleinen Farbeffekten dekorierte Schwarz-Weiß-Bilder von Kameramann Gernot Roll. Alles in allem: ein Meisterwerk.