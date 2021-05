Spielfilm Deutschland 2011



Das Leben meint es gut mit Merrit Cremer (Sonsee Neu). Die tüchtige Hebamme hat einen krisenfesten Job, einen liebevollen Mann und zwei wohlgeratene Kinder - und nun steht auch noch der gemeinsame Familienurlaub an. Um ihre beste Freundin Bea (Sandra Borgmann) aufzumuntern, die ihren Job verloren hat, lädt Merrit diese spontan mit nach Italien ein. Kurz vor der Abreise erhält Merrit jedoch einen besorgniserregenden Anruf: Ihr Vater Christian (Reiner Schöne) liegt mit Verdacht auf Infarkt im Krankenhaus. Wohl oder übel bricht Merrits Mann Immo (Mathias Herrmann) mit Bea und den beiden Kindern Max (Max von der Groeben) und Jule (Laura Antonia Roge) alleine zum Gardasee auf, derweil sie in die Eifel fährt, wo ihre Eltern in einer alten Burg eine Jugendherberge betreiben. Bei ihrer Ankunft wird klar, dass die Herzprobleme des Vaters nicht unbegründet sind. Merrits Mutter Iris (Jutta Speidel) will sich einen langehegten Traum erfüllen und in die Südsee auswandern. Diesen Egoismus ihrer Mutter hat Merrit noch nie verstanden, die alten Streitigkeiten zwischen den beiden brechen wieder auf. Doch dann steht plötzlich Immo mit den Kindern vor dem Burgtor. Jule ist völlig verstört - sie hat ihren Vater mit Bea gemeinsam im Bett erwischt.

Schauspielerin Sonsee Neu sucht in diesem Familienfilm als patente Hebamme, die ihren Mann und ihre Mutter von einer völlig neuen Seite erlebt, eine "Neue Chance zum Glück". Jutta Speidel überzeugt als tatkräftige Herbergsmutter, deren Energie auch ihren von Reiner Schöne gespielten Ehemann überfordert. In weiteren Rollen sind Sandra Borgmann als "beste Freundin", die man niemandem wünscht, der sympathische Kai Scheve und die Kinder Max von der Groeben und Laura Antonia Roge zu sehen. Donald Kraemer ("Woran dein Herz hängt") inszenierte das Buch der renommierten Autorin Brigitte Blobel ("Der letzte Patriarch"). Gedreht wurde auf der malerischen Wildenburg in der Eifel. Rollen und Darsteller: Merrit Cremer Sonsee Neu Iris Murmann Jutta Speidel Christian Murmann Reiner Schöne Jule Cremer Laura Antonia Roge Max Cremer Max von der Groeben Bea Sandra Borgmann Dag Jacobsen Kai Scheve Immo Cremer Mathias Herrmann Sophie Dagmar Sachse Dr. Boll Dietrich Adam Lukas Andreas Stuch und andere Kamera: Oliver-Maximilian Kraus Musik: Rodrigo Gonzalez Regie: Donald Kraemer

Sendung am Sa , 29.5.2021 12:30 Uhr, Film, SWR Fernsehen