Spielfilm Deutschland 2011



Die Journalistin Sarah und der Rechtsanwalt Florian sind nach anfänglichen Animositäten ein glückliches Paar geworden. Während Sarah im Fall eines windigen Hoteliers recherchiert, der illegale Arbeiterinnen skrupellos ausbeutet, bereitet Florian eine Klage gegen den Leipziger Bürgermeisterkandidaten Tornow vor, der in angetrunkenem Zustand eine junge Frau angefahren hat. Schon bald stellt sich heraus, dass es zwischen beiden Fällen einen Zusammenhang gibt. Auch privat bahnt sich Trubel an, als Sarahs Exfreund Thomas überraschend in der Stadt auftaucht und sich mangels freier Hotels in ihrer Wohnung einquartiert. Da lassen Eifersüchteleien nicht lange auf sich warten, zumal Thomas hinsichtlich seines Besuchs nicht mit offenen Karten zu spielen scheint.

Mit "Ein Fall von Liebe - Saubermänner" gehen die Publikumslieblinge Francis Fulton-Smith als smarten Rechtsanwalt Florian und Mariella Ahrens als idealistische Reporterin Sarah in die zweite Runde.

Was sich liebt, das neckt sich - so besagt es ein altes Sprichwort, und so ähnlich lief es auch bei Sarah Pohl (Mariella Ahrens) und Florian Faber (Francis Fulton-Smith): Konnten die idealistische Journalistin und der smarte Anwalt sich zunächst nicht ausstehen, ist die Animosität inzwischen gegenseitiger Anziehung gewichen. Die beiden sind ein glückliches Paar und haben auch beruflich eine Wellenlänge gefunden - während Sarah für eine renommierte Leipziger Tageszeitung investigative Reportagen verfasst, engagiert Florian sich fast nur noch für Gerichtsfälle mit sozialer Relevanz. So auch bei der alleinerziehenden, mittellosen Susanne Wörner (Eva Meier), die von dem angetrunkenen Bürgermeisterkandidaten René Tornow (Stephan Szász) angefahren wurde. Da der aufstrebende Politiker um sein Image fürchtet, setzt er alles daran, die Glaubwürdigkeit seines Opfers zu untergraben. Außerdem schleust er die attraktive Referendarin Lilith (Susanne Bormann) als Spionin in Florians Kanzlei ein, die dem Anwalt nach allen Regeln der Kunst schöne Augen macht. Weitere Unterstützung erhält Tornow von seinem Spezi Kosinsky (Michael Kind), in dessen Hotel Susanne arbeitet. Mit anonymen Anrufen setzt Kosinsky seine Angestellte massiv unter Druck. Der skrupellose Unternehmer ahnt nicht, dass er selbst im Zentrum einer Recherche von Sarah steht, die ihm die illegale Beschäftigung von Frauen unter katastrophalen Arbeitsbedingungen nachweisen will. So laufen bei Sarah und Florian alle Fäden der politischen und wirtschaftlichen Verstrickungen zusammen. Ausgerechnet in dieser Situation stehen in privater Hinsicht die Zeichen auf Sturm: Sarahs Exfreund, der einstige Topjournalist Thomas (Bernhard Bettermann), taucht überraschend in Leipzig auf. Da sämtliche Hotels belegt sind, bietet sie ihm ihre Wohnung an, schließlich verbringt sie ohnehin die meiste Zeit bei Florian. Der zeigt sich von dieser Gastfreundschaft trotzdem alles andere als begeistert, zumal Thomas aus seinen Gefühlen für Sarah keinen Hehl macht. Weniger klar ist der berufliche Grund seines Aufenthalts - irgendetwas führt er im Schilde, und er zeigt ein auffälliges Interesse an den mächtigen Widersachern von Sarah und Florian.

Nach dem großen Erfolg von "Ein Fall von Liebe" wird mit "Saubermänner" nun die Geschichte über die ehemaligen Widersacher Florian und Sarah fort. Diesmal müssen die Reporterin und der Rechtsanwalt einem halbseidenen Unternehmer und einem karrieristischen Lokalpolitiker das Handwerk legen - mächtige Gegner, die nichts unversucht lassen, um die beiden mundtot zu machen. Trotzdem gelingt es dem schlagkräftigen Duo mit Witz, List und Idealismus, dem Recht zum Sieg zu verhelfen. Die Hauptrollen spielen erneut Francis Fulton-Smith und Mariella Ahrens. Zum Ensemble gehören außerdem Bernhard Bettermann, Michael Kind und Eva Meier.